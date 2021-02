L'INTERVISTA / 2

PADOVA Oltre 52 mila tamponi effettuati tra ottobre e gennaio, una media di 47 visite al giorno. In prima linea, oltre al personale ospedaliero, ci sono senza dubbio anche i seicento medici di base che prestano servizio in tutta la provincia di Padova (la prima del Veneto nella particolare classifica dei tamponi).

I numeri relativi all'attività dei medici di base, elaborati dalla Regine e diffusi dal sindacato Fimmg, dicono tanto ma non raccontano tutto. Perché l'impegno della categoria va pure oltre e abbraccia, per esempio, anche chi avrebbe potuto mettere il camice al chiodo ma per spirito di servizio non lo ha fatto. Come il dottor Edoardo Gurian, 69 anni, di Cadoneghe, ieri di nuovo al lavoro con i colleghi più giovani.

Dottore, è tornato in ambulatorio.

«Sì, anche se è un ambulatorio diverso. Un bravissimo e brillante collega mi sta insegnando ad utilizzare il sistema informatico, poi mi metterò anche io ad effettuare vaccini».

Quando era andato in pensione?

«Lo scorso marzo, appena esplosa la pandemia. L'emergenza l'ho solo sfiorata. Ma non potevo starmene con le mani in mano».

Questione di vocazione?

«L'ho sentito come un dovere. A casa leggo i giornali, guardo la tv, mi informo. E mi sono detto: Io non posso stare fermo qui».

Come lei, moltissimi altri medici di medicina generale.

«Il loro impegno è preziosissimo. Anzi, di più. Fondamentale».

Cosa ha fatto per essere qui?

«Ho partecipato al bando indetto dal commissario Arcuri, mi hanno chiamato praticamente subito. Non vedevo l'ora di iniziare. Sarà una battaglia che durerà ancora mesi, ma sono felice di poter mettere a disposizione la mia esperienza».

