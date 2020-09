L'INTERVISTA / 2

CONSELVE «Dopo tre mesi difficili, i fatturati di agosto e settembre mostrano il segno positivo. Se tutti faremo la nostra parte, usciremo dalla crisi». Lancia un messaggio di speranza Giancarlo Sanavio, titolare di due negozi Ts abbigliamento a Cartura e Conselve.

Come vanno le vendite?

«Grazie ai saldi e al clima caldo nei mesi di agosto e settembre le vendite sono andate abbastanza bene. Ora puntiamo sui primi freddi per riuscire a vendere i capi invernali importanti come giacche e maglioni. Non abbiamo certo le medie degli altri anni, ma speriamo di migliorare. Il problema più grande è l'incertezza e l'insicurezza provata dalla gente, ad esempio molti clienti vengono a comprare gli abiti per le cerimonie all'ultimo minuto per evitare di fare acquisti per nulla»

Ha usufruito degli incentivi?

«Sì abbiamo cercato di sfruttarli. Gli aiuti finanziari e lo spostamento delle scadenze dei pagamenti sono riusciti a dare una boccata d'ossigeno, ma ora è arrivato il momento di concretizzare e mettere in cassa guadagni. Credo che sia giusto guardare avanti: se le persone rispettano le regole, mantengono le distanze di sicurezza e indossano la mascherina, anche l'economia locale avrà beneficio»

Avete usato la cassa integrazione?

«Abbiamo usufruito della cassa integrazione per tutti i dipendenti, riducendo gli orari a turno. In questo momento la stiamo finendo. La nostra squadra è formata da persone che lavorano con noi da tanto tempo, sono stati comprensivi. Rimanere uniti in un momento di crisi fa la differenza».

Elisa Fais

