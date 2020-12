L'INTERVISTA / 2

CAMPODARSEGO Davano vita alla notte, ma su di loro sono scese le tenebre. Non ci sono ancora spiragli di luce per il settore delle discoteche. Sono cinquanta gli operatori padovani affiliati al Silb-Fipe, Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo, presiedute a livello provinciale da Andrea Cavinato del Paradiso Latino di Campodarsego. Il comparto conta dai 2000 ai 3500 lavoratori in base ai picchi stagionali e proprio il periodo delle festività era uno dei momenti più redditizi.

Cavinato, qual è la situazione attuale?

«Dal 23 febbraio tutte le discoteche invernali sono chiuse. Hanno potuto esercitare l'attività solo quelle estive per un brevissimo periodo di un mese e mezzo. Poi a Ferragosto anche per loro è arrivato lo stop. Di fatto tutto il settore è fermo, anzi, chiuso».

Qualche collega ha cessato l'attività?

«Non mi risulta. Lo potremo vedere solo quando ci permetteranno di ripartire. Purtroppo anche i contatti tra di noi sono venuti meno non essendoci occasioni di interscambio. Certo il rischio che molti operatori non riaprano è molto elevato».

Possibilità di riconvertire le discoteche?

«Chi aveva la struttura e di fatto lo faceva anche prima, ha potenziato la ristorazione. Una soluzione relativa certo rispetto alle potenzialità dei locali. C'era la chiusura a mezzanotte, ora quella alle 18 ha di fatto bloccato i pochissimi che continuavano a lavorare come ristoranti con la musica. Siamo quindi bloccati anche in questo. La nostra è una sorta di bolla senza tempo e spazio».

Sono giunti i ristori economici?

«Sono stati accreditati nella misura del 400% sul calo del fatturato dichiarato nel mese di aprile 2019. Se calcoliamo che per i locali invernali ad aprile la stagione è di fatto terminata quindi è il mese più scarico essendo il periodo di punta da ottobre a marzo, facile capire che l'entità dei ristori è stata certamente insufficiente. I locali estivi ad aprile non hanno ancora aperto, quindi per loro non se ne parla nemmeno».

La vostra richiesta?

«Chiara e semplice com'è per qualsiasi altra azienda perché noi siamo aziende. Muoviamo personale in vari settori, paghiamo artisti, acquistiamo prodotti a cominciare dalla musica. Chiediamo che i ristori siano calcolati su tutto il fatturato dell'anno di attività, nulla di più. Limitandosi al solo mese di aprile 2019, capisce che quanto si ottiene è veramente molto relativo rispetto al mancato guadagno».

Per i locali estivi erano corrette le misure di sicurezza adottate?

«Sono state definite dal Comitato tecnico scientifico. Gli operatori si sono adeguati immediatamente ovviamente facendo prima una valutazione relativa ai costi-benefici. Ci sono stati quindi investimenti economici ulteriori per la sicurezza. Chi ha aperto, in corso d'opera ha visto ridurre al 50% la capienza degli spazi e l'obbligo di indossare sempre la mascherina. Rigidi i controlli interni adottati sempre dai gestori. Alla fine nemmeno questo è stato sufficiente ed hanno chiuso anche gli estivi. Valuti lei».

Come vede il futuro prossimo?

«Molto, molto incerto. C'è chi dice riapriremo a marzo 2021. Voci. Fosse così, per i locali invernali la stagione è persa, si ricomincerebbe a settembre 2021 e ciò vorrebbe dire essere rimasti chiusi per un anno e mezzo. Certo siamo consapevoli dei rischi della malattia e per questo chiediamo ristori veri se no in tanti operatori non riapriranno più».

Contagi estivi colpa delle discoteche, si è detto da più parti. Vi sentite un capro espiatorio?

«Certo. Piazze, spiagge, feste con centinaia e centinaia, migliaia, di persone non erano un problema. Un locale con massimo 300 presenti era la causa dei contagi. Bisogna trovare un colpevole e noi siamo il bersaglio più facile. Non siamo invece noi la causa della diffusione del virus, tanto meno della seconda ondata».

Michelangelo Cecchetto

