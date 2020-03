L'INTERVISTA/2

ALBIGNASEGO Crisi aziendali, problemi economici, passaggi di proprietà e bollenti lotte sindacali. A giugno Federico Zuppa, trentanovenne, festeggerà vent'anni alle dipendenze delle storiche Officine Zen Fonderie di Albignasego. Impiegato tecnico e capo-turno, ha passato metà della propria vita qui dentro e in un ventennio ha visto di tutto e di più. Questa, però, gli mancava: la sua azienda da ieri è ferma e lo rimarrà almeno fino al 3 aprile, come stabilito dal decreto firmato dal presidente del consiglio. La fonderia di ghisa si occupa di realizzare componenti per il settore del mondo dell'agricoltura e dei trasporti, servendo alcuni tra i principali colossi a livello nazionale e internazionale, ma stando all'elenco uscito da Palazzo Chigi quella delle Zen non è ritenuta un'attività essenziale in questo particolare momento.

Federico, quando avete saputo che sareste rimasti a casa?

«Domenica mi ha chiamato un dirigente per informarmi. Io, da delegato sindacale e da rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, mi sono subito rapportato con diversi colleghi trovandoli d'accordo. Ritengo che la salute venga prima di tutto. Avevamo chiesto noi di fermarci, nonostante economicamente ci sarà una notevole perdita».

Quali saranno i problemi più grandi?

«Continuavano ad arrivare ordini e quelle commesse saranno perse, perché è normale che in questa situazione i nostri clienti possano rivolgersi altrove. Per noi lavoratori, invece, il problema è di natura salariale».

Di che somme parliamo?

«Uno stipendio medio si aggira sui 1.600 euro netti al mese. Con la cassa Covid 19 appositamente creata dal governo andremo a perdere mediamente 400 euro in un mese. Ma non abbiamo ancora capito quanto durerà tutto ciò, c'è la possibilità che si vada per tutto aprile. Le somme le tireremo alla fine».

Come vive un lavoratore una situazione del genere?

«Sono qui da vent'anni e ne abbiamo viste di tutti i colori. Ci sono stati dei momenti molto critici, delle situazioni in cui abbiamo davvero temuto di perdere tutto, e in generale dal punto di vista sindacale la situazione è sempre stata molto calda. Ma un'epidemia che costringe l'azienda a chiudere è davvero una cosa che mai ci saremmo aspettati. E tutt'ora siamo pieni di incognite sulla ripartenza. Proprio come nelle altre situazioni di difficoltà, nonostante lo scenario oggi sia completamente differente».

Come passa a casa queste giornate?

«Per fortuna vivo in campagna, a Cartura. Se vivessi in un appartamento di Padova farei molta più fatica, immagino che per chi viva lì la situazione sia più critica. Ho un terreno e ne approfitto per fare dei lavori. Aspettando di tornare al lavoro».

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA