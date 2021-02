L'INTERVISTA / 1

PADOVA Ventiquattro operatori del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, dieci medici e infermieri appena mandati come rinforzo dal commissario per l'emergenza Domenico Arcuri. Sono i numeri della Fiera di Padova, dove la grande macchina vaccinale lavora tutti i giorni dal lunedì al venerdì con l'obiettivo - quando i prossimi giorni sarà pieno a regime - di somministrare la prima dose a mille ottantenni al giorno. Tra i giovani al debutto ieri c'era anche Riccardo Morandin, 25 anni, di Selvazzano.

Riccardo, com'è nata l'opportunità?

«Ho partecipato al bando fatto dal commissario Arcuri, mi hanno chiamato e ho dato la mia piena disponibilità. Mi sono laureato da pochi mesi, lo scorso ottobre, e non vedo l'ora di poter dare un contributo».

È alla sua prima esperienza?

«Se escludiamo i tirocini abilitanti, sì. I colleghi più esperti mi stanno formando, conto di essere pronto il prima possibile. Non vedo l'ora».

Intanto prosegue con la specializzazione.

«Sì, ho fatto la tesi di laurea sulla cardiologia interventistica e vorrei proseguire su questa strada. Intanto però voglio dare una mano, nei prossimi mesi conto di riuscire a conciliare il tempo per lo studio e il tempo per il lavoro».

Già, quanto lavora qui in Fiera?

«Si parla di 38 ore settimanali, mi pare che ci sia davvero tanto da fare e al tempo stesso ci sia un'ottima organizzazione».

La sua famiglia come vive il tuo impegno?

«Molto bene, sono fieri che io possa dare un contributo. L'emergenza è sotto gli occhi di tutti, questa esperienza è importante per me ma anche e soprattutto per la popolazione».

G.Pip.

