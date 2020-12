L'INTERVISTA / 1

PADOVA Sono chiusi ormai da settimane. Chi può, perché ha le autorizzazioni necessarie, apre solo agli atleti professionisti. Gli altri sono obbligati a girarsi i pollici. Del primo gruppo, tra i centri sportivi e le piscine, fa parte PadovaNuoto di via Decorati al valore civile, pur tra mille difficoltà. «Abbiamo tenuto aperto Rovigo e Padova per coloro che praticano attività a livello agonistico, visto che è permesso dal decreto Conte se si hanno determinate qualifiche, mentre tutti gli altri impianti sono stati chiusi spiega la direttrice Daniela Bardelle Nell'impianto di Padova vengono anche gli atleti che prima si allenavano al centro sportivo militare, a Conselve e ad Abano. E poi siamo aperti per la normale attività amministrativa».

Quante persone possono entrare?

«Al massimo 40 al giorno nella stessa vasca. Nel complesso verranno da noi circa 400 atleti di pallanuoto, nuoto, master nuoto e triathlon, spalmati nei diversi giorni del mese».

Possono usufruire di tutti i servizi?

«No, gli spogliatoi sono chiusi. E dopo ogni turno sanifichiamo tutto con un macchinario che abbiamo acquistato appositamente ancora con la prima ondata. Igienizziamo tutti gli ambienti ma negli spogliatoi non si può più entrare, per motivi di sicurezza».

Sono aperte tutte le vasche?

«Solamente una è in funzione. Ha 8 corsie e, come dicevo, può ospitare contemporaneamente 40 atleti, un numero che permette di svolgere in tranquillità il proprio allenamento. Assembramenti non ne abbiamo mai avuti, un po' perché stiamo attenti a contingentare gli ingressi e un po' perché ormai gli atleti sono abituati, prenotano il proprio turno e vengono nell'orario stabilito. Mi sembra di vedere una grande consapevolezza del pericolo connesso al coronavirus, stanno tutti molto attenti».

Avete ricevuto dei ristori?

«Sì, qualche sostegno ci è stato dato e anche noi abbiamo chiesto aiuto preventivamente. Certo, è un momento difficile ma credo lo sia di più per le piccole realtà che potrebbero non aprire più. Noi alla fine siamo una società e comunque adesso riusciamo a lavorare con coloro che praticano attività agonistica, visto che abbiamo tutte le autorizzazioni. Ma chi è chiuso da settimane senza poter aprire nemmeno per gli atleti professionisti avrà delle grandi difficoltà e questo dispiace molto».

Cosa ne pensa della chiusura dei centri sportivi?

«Non posso giudicare io, non sono un medico o un'esperta. Su questo non mi pronuncio, non credo sia giusto. Man mano che uscivano i decreti ci siamo adeguati, abbiamo fatto un grande sforzo per seguire le linee guida, grandi investimenti e tutto ciò che potevamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo seguito tutte le direttive cercando di fare del nostro meglio, su altro non discuto, non ci metto bocca. Parlano in troppi senza averne i titoli. Fortunatamente abbiamo tanti iscritti affezionati che ci sono stati vicino. Ogni tanto riceviamo una telefonata di qualcuno che chiede quando riapriamo: la risposta è sempre quella, quando si potrà. Però ci fa piacere l'interesse, vuol dire che qui le persone si trovano bene».

La vostra sede di Padova è proprio sotto l'argine del Bacchiglione: state monitorando la situazione anche dal punto di vista del maltempo?

«Certo, domenica quando abbiamo saputo che c'era allerta rossa ci siamo spaventati molto. Manca solo l'alluvione dopo il coronavirus e siamo a cavallo. Per fortuna l'allarme sta rientrando».

Silvia Moranduzzo

