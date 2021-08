Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA/1ABANO TERME «Il primo giorno di Green pass? Solo una gran confusione». Ravinkumar Hurdoyal, titolare del risto-bar Le Flamboyant del centro commerciale Alìper di via Previtali, non usa mezzi termini nel commentare l'introduzione ufficiale del lasciapassare che consente il servizio ai clienti che siedono all'interno del suo locale.Ci sono state difficoltà?«Io e i miei collaboratori stiamo ancora cercando di capire come...