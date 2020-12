L'INTERVENTO

TEOLO Quasi cinquanta persona assembrate nel locale per l'aperitivo. Molte delle quali addirittura senza la mascherina e appiccicate una all'altra, in barba alle disposizioni per contrastare il Coronavirus che vietano qualsiasi forma di affollamento. E' accaduto nel pomeriggio di sabato, attorno alle 17,50, al Café Noir di via Euganea, a Bresseo, comune di Teolo. Il titolare Demis Perdoncin, quarantenne di Este, si è visto elevare dai carabinieri una sanzione di 400 euro, oltre all'ordine immediato di sospendere l'attività per cinque giorni. Il controllo è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Abano del tenente Luigi Troiano in collaborazione con i militari della stazione di Teolo.

LE GENERALITÁ

In tutto gli uomini in divisa hanno verificato le generalità di quarantotto avventori, un gruppo ammassato davanti all'ingresso del bar e il secondo sotto un tendone installato all'esterno del Café Noir. Prima di procedere con le verifiche e la successiva sanzione all'esercente, alcuni militari in borghese sono entrati, fingendosi clienti, e hanno gironzolato per il locale allo scopo di avere un quadro completo dell'affollamento che si era formato sotto gli occhi del proprietario. Il quale continuava come se niente fosse a servire bevande e stuzzichini. Incurante oltretutto del fatto che il Café Noir si trova a poche centinaia di metri di distanza dalla caserma che ospita il presidio locale dell'Arma, situato dall'altra parte della strada. Il controllo al locale di via Euganea è stato effettuato nell'ambito di un servizio di verifica del rispetto delle misure anti-Covid nei pubblici esercizi di Teolo e Torreglia.

IL GESTORE

Ovviamente, il diretto interessato non l'ha presa bene. «La maggior parte delle persone era assembrata all'aperto, sotto il porticato dichiara infatti Demis Perdoncin -; in uno spazio, quindi, pubblico. Dal quale è impossibile far spostare la gente se non lo vuole. Se si fossero trovati seduti ai tavolini all'interno del bar, avrei potuto fare qualcosa. Ma quando la gente si muove in continuazione, è difficile tenere sotto controllo tutto e tutti».

Plaude all'operazione dei carabinieri il sindaco Moreno Valdisolo. «Ringrazio le forze dell'ordine per avere fatto rispettare le disposizioni di legge in modo così rigoroso esordisce il primo cittadino -. Soprattutto per una questione di rispetto nei confronti degli altri titolari di pubblici esercizi di Teolo che, invece, si attengono alle norme, affrontando non pochi sacrifici dal punto di vista economico in un momento così difficile». Valdisolo stigmatizza poi apertamente il comportamento del titolare del Café Noir: «E' da tempo che questo signore si distingue per atteggiamenti, diciamo così, un po' spavaldi. Lo scorso Natale, di fatto ha pesantemente disturbato lo svolgimento della messa di mezzanotte a causa del volume altissimo della musica nel corso di una festa che aveva organizzato all'interno del bar. Mi auguro conclude il sindaco che questa sanzione lo induca a un maggiore rispetto delle regole che devono valere sempre per tutti».

Eugenio Garzotto

