L'INTERVENTO SELVAZZANO DENTRO Una forte raffica di vento si è abbattuta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOSELVAZZANO DENTRO Una forte raffica di vento si è abbattuta in via Manzoni a Caselle di Selvazzano staccando letteralmente un gazebo allestito in modo permanente nell'area parrocchiale per la sagra di maggio e le varie attività estive. Il tendone con tutta la struttura di sostegno si è alzato in aria ed è volato via, finendo incastrato sul retro del capannone. Nell'area accanto era in corso anche il Grest, organizzato dalla parrocchia, e il forte vento ha spaventato i bambini che sono stati messi al riparo dagli animatori: le...