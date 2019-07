L'INTERVENTO PADOVA «Sono nato e cresciuto nella Pneumologia di Padova e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVENTOPADOVA «Sono nato e cresciuto nella Pneumologia di Padova e non posso nascondere un po' di malinconia nel pensare che tra qualche giorno sparirà un luogo della memoria, per tanti medici, infermieri, operatori, pazienti che l'hanno frequentato per oltre sessant'anni. Nonostante ciò, mi rendo perfettamente conto che il nostro Ospedale deve progredire e questo contempla l'abbattimento della palazzina».Ironia della sorte, il professor Andrea Vianello, direttore della Fisiopatologia respiratoria che proprio in Pneumologia aveva...