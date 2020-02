L'INTERVENTO

PADOVA Si sentiva a casa il Capo dello Stato ieri mattina. Disteso, sorridente, felice di auscultare il battito dell'altra Italia quella che non fa rumore ma non per questo è meno importante. Accompagnato dalla figlia è entrato nella grande sala della fiera dove lo attendevano in cinquemila, accolto da un boato. Applausi che erano cominciati addirittura prima, quando nei grandi schermi è apparsa l'auto presidenziale. Ed è stato un lungo brivido quello dell'inno nazionale per coro e orchestra (I Pollicini) cantato insieme al presidente, seguito dall'inno europeo, regalato da Beethoven. In platea la crema delle autorità cittadine, dal vescovo al prefetto, dagli onorevoli ai consiglieri comunali ma soprattutto le truppe dell'esercito del bene, dalla Protezione civile all'Admo per intenderci. E i bambini delle scuole, le quinte dell'Ardigò, la Luzzatto Dina, la seconda c della Giotto solo per citarne alcune.

I TESTIMONI

Che cosa abbiamo fatto per meritarci questo? Ci sono state persone che hanno acceso al miccia della solidarietà facendola scoppiare in tutto il Paese. Padova capitale europea del volontariato «è un prestigioso riconoscimento alla città, alla sua cultura di solidarietà, alla storia di donne e uomini che hanno lasciato tracce preziose e aperto strade su cui altri hanno potuto poi camminare» ha detto il Capo dello Stato.

Pionieri dunque. Gente che ha dimostrato con l'azione concreta cosa significa generosità. Sono loro l'ago e il filo con cui quest'anno si vuole ricucire insieme l'Italia come recita il tema scelto. Intesa come coscienza civile del Paese, sostenuta nel passaggio in cui Mattarella ha ricordato che «il volontariato italiano ha preso coscienza che la sua opera non è soltanto riparatrice». Dunque costruttrice di un nuovo stato sociale, basato su una religione civile come ripete spesso Emanuele Alecci. Ma impegnata comunque nel rammendo delle lacerazioni patite dalle popolazioni, delle ferite presenti nel tessuto sociale. Il 118 dello stato perchè i governi non possono fare tutto.

I FONDATORI

Chi ha seminato questa cultura? «Don Luigi Mazzucato e Francesco Canova» ha ricordato il presidente. L'uno un religioso, l'altro medico missionario, fondatori del Cuamm medici con l'Africa. E ancora: «Monsignor Giovanni nervo, padre della Caritas italiana e poi della Fondazione Zancan: con lui ha lavorato a lungo un altro padovano mite e instancabile, monsignor Giovanni Pasini».

«Per loro carità e giustizia sono sempre state un binomio inscindibile e l'aver posto al centro del loro impegno il contrasto alla povertà ha aiutato tutto il volontariato italiano a sentirsi costruttore incessante di quella solidarietà sociale che è iscritta nei principi di fondo della Costituzione».

E dall'altra parte ci sono «i battistrada dei diritti delle persone e delle comunità». Ovvero «due personalità legatissime a Padova. Il professor Antonio Papisca, giurista e uomo di pace e Tom Benetollo che si è speso per la distensione, l'accoglienza, l'integrazione». Il primo strenuo difensore dei diritti umani, il secondo ispiratore del mondo no-global.

È per colpa di questi exempla se Padova ha maturato nel tempo 6.466 associazioni di volontariato. E se ha il primato regionale di donazioni nel 5 per mille. Un volontariato «che ha radici antiche e profonde e grandi testimoni sia per la loro azione generosa e coerente ma anche per le riflessioni che ci hanno lasciato».

IL SINDACO

Nobili padri per nobili figli. Il sindaco Giordani ha ricordato come sia «necessario sviluppare un progetto comune, dallo stato al cittadino. Che si parli di cambiamenti climatici, di sviluppo sostenibile, di migrazioni, di sanità o di istruzione, la sola opzione è quella del Noi al posto dell'Io. Proprio come fanno le centinaia di migliaia di volontari che anteponendo il bene comune a quello individuale, fanno propria la celebre affermazione di don Milani I care. Mi importa. Mi sta a cuore». La proposta: «Vogliamo che Padova sia un grande laboratorio, con un orizzonte nazionale per mettere a frutto idee ed esperienze da condividere con tutti gli attori sociali». Per questo meriteremo il sigillo che Mattarella ha voluto imprimere dal palco: «Voi contribuite a rendere migliore l'Italia».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA