L'INTERVENTOPADOVA Notte di paura tra sabato e domenica. Siamo in via Agordat, una laterale di via Vicenza, parallela al cavalcavia di Chiesanuova. Una casa a schiera viene divorata dalle fiamme, pare a causa di un mozzicone di sigaretta lasciato acceso sul materasso. Il padrone di casa e un suo amico si salvano, i vicini si affacciano temendo il peggio. L'abitazione alla fine sarà dichiarata inagibile. È successo poco prima delle tre e i vigili del fuoco hanno lavorato fino al mattino per avere ragione delle fiamme. La centrale operativa...