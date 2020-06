L'INTERVENTO

PADOVA La Protezione Civile che tanto si è prodigata nel periodo più difficile dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19 permane in allerta 24 ore su 24 ma, finalmente rallentando un po' il ritmo e dando un po' di respiro ai volontari. «Ad oggi abbiamo avuto ordini di servizio per smantellare i presidi di fronte agli ospedali - spiega il consigliere provinciale delegato Vincenzo Gottardo - sabato, un centinaio gli uomini impegnati, è stato completato lo smantellamento delle tende innalzate di fronte all'ospedale di Schiavonia, da oggi attendiamo di togliere le tende di fronte ai nosocomi di Cittadella e Camposampiero e poi toccherà alle 14 tende installate all'ospedale di Padova. Le persone accolte nelle tende avevano trovato subito risposte, un'attività che ha permesso di mettere in sicurezza l'ospedale che ha continuato a lavorare a pieno regime e i suoi operatori e ha visto impegnati complessivamente circa 1600 volontari».

Naturalmente questo non significa che l'emergenza sia finita. «La fase emergenziale è ancora aperta e la reperibilità degli uomini della Protezione Civile è ancora sulle 24 ore come è aperta la sala operativa che coordina le operazioni - puntualizza il consigliere - in caso di emergenza siamo pronti a partire in qualunque momento anche se ci auguriamo che non ve ne sia la necessità. In questo periodo abbiamo anche svolto molti altri servizi come, ad esempio, la sorveglianza ai mercati che continuiamo a svolgere anche se con l'impiego di un numero di volontari, stesso servizio che svolgiamo ai Distretti Sanitari. Non siamo mai invece stati destinati a servizi nelle residenza per anziani».

Sempre al lavoro anche il magazzino di via Cave. «Il magazzino della Protezione Civile continua a ricevere materiale, anche se il lavoro è rallentato prima si trattava di forniture settimanali passata ora ad uno ogni 3 - chiude Gottardo - ma dopo l'ultima grande consegna ossia le 50.000 mascherine con le quali abbiamo rifornito le scuole superiori per gli esami di maturità, ora non si distribuisce più al pubblico. I carichi vengono destinati ai 13 Distretti della Protezione Civile affinché facciano magazzino. In questo modo si arriva preparati ad un'altra possibile emergenza».

