PADOVA Il Comune bandisce la gara per i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia Borgomagno e i cantieri si apriranno la prossima estate. A breve, dunque, verrà pubblicato il bando da 960.000 euro, che consentirà di realizzare alcuni interventi per rendere più sicuro il manufatto. Un cavalcavia che, in tutti i casi, tra qualche anno è destinato a essere abbattuto. In vista dell'arrivo dell'Alta velocità anche a Padova, Rfi ha previsto, infatti, di rifare completamente il manufatto. Nel frattempo, però, è necessario dotare il cavalcavia che è composto da due ponti a sé stanti ma affiancati di dispositivi di sicurezza fondamentali per gli automobilisti. L'intervento riguarderà il cavalcavia più alto, quello dedicato al passaggio del traffico privato. Questo, così, sarà dotato di nuovi guardrail (ora ne è sprovvisto). Dovranno poi essere rifatti tutti i parapetti del manufatto che sono risultati non a norma. Già da alcune settimane il settore Lavori pubblici e quello Mobilità sono al lavoro per cercare di organizzare al meglio il cantiere. Un cantiere che comporterà un restringimento importante delle carreggiate. Da qui la necessità di trovare delle soluzioni alternative per il passaggio delle auto. In municipio, però, ci sono molti dubbi sulla possibilità di poter utilizzare le carreggiate (quelle che danno verso la stazione) riservate al tram e ai bus, per il passaggio delle auto. Quello che è certo è che i cantieri non potranno aprirsi prima della fine delle scuole. Ne consegue che, la prossima estate, rischia di diventare bollente per il traffico tra l'area della stazione e l'Arcella. «Cercheremo di trovare la soluzione meno impattante per la nostra viabilità ha spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Andrea Micalizzi anche questo intervento, però, conferma il nostro impegno sul fronte della messa in sicurezza dei ponti e dei cavalcavia presenti in città». Non solo il cavalcavia Borgomagno, però. Micalizzi, infatti, la prossima estate sarà impegnato anche su un altro fronte: il completamento del ponte sulla tangenziale che passa su via Vigonovese. L'intervento da 2,3 milioni di euro si è reso necessario a causa delle condizioni, per nulla rassicuranti, della struttura. Il progetto prevede il completo rifacimento del ponte. Il cantiere si è aperto lo scorso 23 aprile. Per tutta l'estate operai e tecnici dell'impresa Zara hanno provveduto alla realizzazione delle nuove spalle del ponte con la predisposizione di 550 micro pali, al rinnovo dei sottoservizi, alla realizzazione di un nuovo terrapieno e alla costruzione di un nuovo marciapiedi da 2,5 metri. A luglio, invece, è stata abbattuta la carreggiata est sud che poi, settembre, è stata ricostruita.

L'altra carreggiata, quella sud-est, verrà rifatta l'anno prossimo e questo comporterà nuovamente la chiusura di via Vigonovovese e importanti restringimenti di carreggiata in tangenziale. Sempre a settembre, il Comune ha finanziato con 106.000 euro il progetto per la messa in sicurezza ponte Paleocapa . «Il ponte in oggetto, da rilevi effettuati, ha evidenziato delle carenze strutturali e un degrado esteso nella struttura, imponendo attualmente una rigorosa limitazione del traffico», si spiega nella delibera legata allo stanziamento. I 106 mila euro serviranno per finanziare un incarico esterno per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento. Nel bilancio 2020, poi, sono stati stanziati dei fondi anche per la messa in sicurezza del ponte in piazzale Pontecorvo.

