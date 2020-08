L'INTERVENTO

PADOVA Il cantiere è partito. Perché, anche se si tratta di lavori propedeutici, sono comunque finalizzati alla realizzazione del Sir 3, la linea tranviaria che collegherà la Stazione a Voltabarozzo. Ieri, infatti, i tecnici di AcegasApsAmga hanno effettuato un sopralluogo lungo tutta la tratta per stabilire come spostare i sottoservizi, in vista appunto del posizionamento della rotaia. Da lunedì a giovedì, quindi, via Tommaseo verrà completamente chiusa al traffico per consentire di modificare la collocazione delle condotte idriche che si trovano sotto alla futura sede della via guidata; nei giorni successivi, e fino a metà settembre, poi, la circolazione sarà consentita solo su una porzione di carreggiata. Il maxi intervento, che costerà 2 milioni di euro, durerà un paio di anni, sarà suddiviso per step, e interesserà non solo le strade dove transiterà il serpentone blu, ma anche altre, con l'obiettivo di migliorare l'intera rete idrica cittadina e di garantire un più efficiente approvvigionamento di acqua.

Questa prima fase riguarderà via Tommaso e si prolungherà fino a settembre, con modifiche alla viabilità. La settimana prossima si procederà con l'esecuzione di scavi di circa 30 metri, necessari per spostare appunto le condotte. Verranno sostituiti gli attuali manufatti, mettendo al loro posto due grandi tubature: una in ghisa, che metterà in comunicazione la centrale di via Codalunga con il serbatoio idrico di via Grassi, e la seconda per raccordare le abitazioni.

L'IMPATTO

Come aveva sottolineato anche il sindaco Sergio Giordani nei giorni scorsi alla presentazione del progetto del Sir 3, si cercherà di limitare i disagi per i cittadini e pertanto i lavori verranno frazionati. In questa primissima fase, quindi, nei quattro giorni di cantiere il traffico verrà bloccato dalla rotonda di via Goldoni, praticamente di fronte al Tribunale, fino al rondò di via Foscolo; i mezzi provenienti dalla Stanga e da via Gozzi, diretti alla Stazione o nel tratto finale della stessa via Tommaseo, saranno deviati su via Goildoni e su viale della Pace. Potranno passare, però, i residenti e i titolari delle attività commerciali. Successivamente, cioè da venerdì prossimo e fino a metà settembre, in via Tommaso le macchine non potranno circolare sulla corsia sud e la carreggiata risulterà quindi ridotta: agli automezzi, però, sarà consentito il passaggio nel tragitto compreso tra le vie Gozzi e Foscolo.

GLI OBIETTIVI

L'intervento propedeutico all'arrivo del tram, che entrerà in servizio nel 2023, avrà però effetti positivi a scadenza più breve. «Grazie a questi lavori - spiega Franco Berti, direttore dei Servizi idrici di AcegasAps - la rete idrica padovana sarà migliorata e potenziata. Le opere, molto complesse dal punto di vista ingegneristico, oltre a essere utili in vista dei prossimi lavori per il tram, andranno a integrare l'ampio progetto di evoluzione della rete dell'acquedotto padovano, in maniera da garantire una sempre maggiore efficienza, anche per contrastare i mutamenti climatici in atto».

«Inoltre - ha detto ancora il dirigente - l'intervento che comincerà lunedì sarà il primo di una lunga serie di lavori sulla rete idrica a cura di AcegasApsAmga. Dopo via Tommaseo, il piano si estenderà gradualmente sulle seguenti zone: via Gozzi, via Piovese, via Morgagni, via Falloppio, via Giustiniani e via Carlo Zeno, per concludersi definitivamente entro il 2022. I lavori interesseranno la rete idrica, ma anche quella del gas: saranno effettuati da AP Reti Gas Nordest e riguarderanno in particolare via Sografi».

