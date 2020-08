L'INTERVENTO

PADOVA Gli avventori stavano mangiando e bevendo tranquilli, anche se il locale dove si trovavano non era autorizzato a somministrare cibi e neppure bevande. Per di più erano stati fatti accomodare ai tavoli senza tener conto dei provvedimenti anti contagio che impongono di rispettare le regole del distanziamento per evitare il diffondersi del Covid.

È questa la scena che si sono trovati davanti l'altro ieri poliziotti e agenti della Polizia locale durante un controllo avvenuto intorno alle 14,30 all'interno della rosticceria etnica situata in via Trieste 25. Ma non sono solo queste le violazioni rilevate dal forze dell'ordine, perchè dentro al kebab oggetto del sopralluogo in quel momento erano presenti sette nordafricani, tutti con precedenti per vari reati tra cui lo spaccio di stupefacenti, di cui quattro sono risultati clandestini: questi ultimi, quindi, sono stati accompagnati in Questura, identificati e messi a disposizione dell'Ufficio Immigrazione che ha avviato le procedure di espulsione, come previsto dalla legge.

I rilievi sono stati compiuti dagli uomini della Squadra Amministrativa della Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione, assieme ai colleghi della Sezione Volanti, e alla Squadra Attività Economiche dei Vigili.

Le condizioni igieniche riscontrate nel locale etnico hanno indotto gli agenti autori del blitz a chiedere anche l'intervento degli operatori del Servizio igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Ulss 6, i quali hanno sottoposto ad analisi sulla qualità i prodotti in vendita. Alla fine degli accertamenti il titolare del kebab, un tunisino di 48 anni, è stato sanzionato in via amministrativa con una multa di 5mila euro relativamente alla violazione della legge regionale sulle modalità di somministrazione di alimenti e bevande.

In aggiunta, gli è stata comminata pure la multa di 400 euro, e imposta la chiusura dell'attività per 5 giorni, per le violazioni al Decreto anti Covid. Il nordafricano, infine, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate nel locale, che per questo motivo ora dovrà restare chiuso per ulteriori trenta giorni.

