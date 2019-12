L'INTERVENTO

PADOVA «Buongiorno, potete correre davanti al Bingo di via Tiziano Aspetti? C'è un gruppo di persone che fa confusione». È iniziato tutto così, alle cinque del mattino, con la telefonata di un padovano al 112 per segnalare l'ennesima lite tra stranieri di fronte alla sala da gioco dell'Arcella. È finito quattro ore dopo con un ragazzino sul tetto dell'istituto Ruzza in via Cardinal Callegari: fuggiva dall'inseguimento dei carabinieri e minacciava di lanciarsi giù, mentre gli alunni venivano rimandati a casa per evitare pericoli. Una scena da film, sotto gli occhi di decine di testimoni sconvolti. Il protagonista è un tunisino irregolare di 17 anni, con precedenti per spaccio e rapina impropria. Finirà in carcere.

LA RICOSTRUZIONE

Sono passate da pochi minuti le cinque del mattino quando un residente chiama il 112 e la centrale operativa dei carabinieri spedisce sul posto due pattuglie del nucleo operativo radiomobile. I militari trovano un gruppo di persone straniere, pare tutte nordafricane, che litigano animosamente in mezzo alla strada. Appena spunta la prima macchina dei carabinieri, il gruppetto si scioglie e ognuno corre per una direzione diversa. L'unico obiettivo è darsi alla fuga ed evitare di farsi identificare. I militari si dividono e si mettono a caccia delle persone in fuga: quasi tutti riescono a far perdere le proprie tracce, tranne uno. È un ragazzino che, in sella ad una bella bicicletta probabilmente rubata, pedala il più velocemente possibile lungo via Cardinal Callegari. I carabinieri lo vedono e lo braccano, lui sa di essere inseguito e all'improvviso inchioda. Abbandona la bicicletta sulla cancellata e scavalca entrando nel grande complesso didattico che comprende la succursale dell'istituto tecnico Ruzza, la succursale della Scuola internazionale italocinese, il liceo classico europeo e il convitto statale per sordi Antonio Magarotto. Le scuole sono ovviamente deserte, mentre nel convitto ci sono 14 ragazzi. È presente anche il custode. Il ragazzino ha campo libero: tutto lascia pensare che conosca bene il complesso, spesso teatro di intrusioni notturne, perché senza tentennamenti si dirige subito sul retro e sale sulle scale antincendio.

LA PAURA

È qui che inizia la mattinata di paura e follia. I carabinieri capiscono presto che non si tratta di un semplice inseguimento come tanti altri, perché il giovane sale tutte le scale fino al quarto piano, si aggrappa ad una grondaia con l'agilità di un gatto, arriva sul tetto e poi guarda all'ingiù con fare minaccioso. «Mi butto, mi butto». I militari si avvicinano, ma senza peggiorare la situazione. Negli stessi minuti viene chiamato il negoziatore dei carabinieri. Alle 7.30 inizia un'ora e mezza di estenuante trattativa per farlo desistere dal gesto estremo. Intanto, poco prima delle otto, alunni e genitori arrivano in via Cardinal Callegari ma si trovano davanti la brutta sorpresa: strada chiusa, ingresso a scuola vietato. Vigili del fuoco e Suem catturano l'attenzione di tutti, sul posto arriva anche il comandante della compagnia di Padova dei carabinieri, Martino Della Corte. Un'ottantina di persone, tra studenti e personale scolastico, viene rispedita a casa. Il ragazzino resta per un po' sulla cima del palazzo, ad una ventina di metri d'altezza, poi scende sul parapetto. Prova ad entrare in un bagno tramite una finestra, ma non ci riesce. Minaccia ancora di buttarsi giù, poi poco dopo le nove rinuncia al tentativo di farla finita. Viene portato al comando di via Rismondo e fotosegnalato.

L'ARRESTO

Il ragazzino è un diciassettenne irregolare che il 14 dicembre si era allontanato dalla comunità veronese dove era stato posto dal giudice del Tribunale dei Minori per i precedenti penali di cui si era macchiato. Ieri ne è stato disposto il trasferimento al carcere minorile di Treviso, non per l'episodio padovano ma per il suo atteggiamento aggressivo con gli operatori della comunità veronese.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA