L'INTERVENTO

LIMENA Tutto è definito per l'intervento di sanificazione alla scuola elementare Francesco Petrarca di Limena in programma per mercoledì. Il sindaco Stefano Tonazzo ha acquisito i preventivi richiesti alle ditte specializzate e confermato l'intervento per una spesa che si aggira intorno ai seimila euro. La Petrarca è la scuola frequentata dalla bambina di 8 anni di Curtarolo risultata positiva al Covid-19, ma asintomatica, legata da parentela all'imprenditore sessantottenne di Limena colpito da Coronavirus e ancora ricoverato in terapia intensiva.

Il plesso sarebbe comunque rimasto chiuso fino a lunedì 9 marzo. Nel piano di sanificazione della Petrarca è compresa anche la sede degli alpini, ovviamente chiusa, dove a metà febbraio si è tenuta una cena ristretta ad una quindicina di persone a cui ha partecipato anche l'imprenditore che lunedì scorso si è presentato al Distretto sanitario di Limena dove si è sentito male. Distretto che è stato rapidamente sanificato: i 15 operatori sottoposti a tampone sono risultati negativi.

LA COMUNICAZIONE

Ieri pomeriggio gli aggiornamenti del sindaco Tonazzo sulla situazione a Limena ricevuti direttamente dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea Domenico Scibetta. «Sono stato informato della situazione dei positivi al Covid-19 residenti a Limena ha precisato il sindaco -, alle 17 di oggi risultano 7 positivi asintomatici in quarantena fiduciaria domiciliare e 2 positivi in terapia in ospedale. Si ribadisce che Limena non è in quarantena, tutti i servizi essenziali funzionano, i trasporti pubblici sono regolari, gli esercizi commerciali, professionali, direzionali, artigianali e industriale funzionano».

Al cluster di Limena sono collegati altri 8 positivi: non risiedono in questo territorio ma per vari motivi, fra cui i legami di parentela, sono venuti in contatto con l'imprenditore sessantottenne il cui contagio sembrerebbe essere collegato al focolaio di Vo'. Rientrano in questi casi i cinque positivi di Curtarolo, fra cui la minore. Ai messaggi social lanciati dal sindaco Tonazzo e dall'assessore al Commercio Cristina Turetta, si è unita l'iniziativa dell'assessore Jody Barichello che ha girato un breve video per mostrare che i negozi, dove lui stesso si serve, sono aperti e che non ci sono restrizioni. «Limena non è chiusa, Limena non è quarantena» è la frase che viene ripetuta dagli amministratori. L'assessore entra in pulitura e ritira i suoi capi, poi in edicola, in gastronomia, al bar, in enoteca e in un negozio di abbigliamento. A tutti i commercianti chiede: «Siete aperti?» e la risposta è, ovviamente, affermativa.

IL MUNICIPIO

E come il commercio locale non si è mai fermato in questi giorni, neppure le attività in municipio si sono arrestate. La barchessa è diventata il punto nevralgico nella gestione della situazione dopo la conferma di lunedì di un malato da Coronavirus. Ma non solo incontri e riunioni fra gli amministratori per gestire la situazione con il distretto sanitario sanificato in tempi rapidi e riaperto e ora l'intervento alla scuola Petrarca da pianificare e il periodo di quarantena e di osservazioni per i 20 compagni di classe dell'alunna risultata positiva, ma sono continuate anche le normali attività. Sabato mattina Tonazzo ha celebrale un matrimonio nel suo ufficio alla sola presenza degli sposi e dei testimoni per evitare assembramenti come prevede l'ordinanza del Governo. Ma all'esterno del municipio la festa per gli sposi non è mancata.

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA