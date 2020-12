L'INSEDIAMENTO

PADOVA Qualunque medico pensi minimamente di sottrarsi alla divulgazione del vaccino subirà un provvedimento disciplinare. Parola di Domenico Crisarà, da domani presidente dell'Ordine dei medici di Padova, successore di Paolo Simioni. «Non si faranno sconti assicura . Stiamo giocando a un gioco pericoloso, non possiamo continuare a veder morire centinaia di persone. L'Italia ha la più alta mortalità del mondo. La legge permette al presidente dell'Ordine di far partire provvedimenti disciplinari anche senza che vi sia una segnalazione. Dovessi leggere una sola dichiarazione antivaccinista o negazionista sui giornali aprirò un procedimento».

Parole dure quelle del medico di famiglia che dal 9 gennaio lascerà la carica di segretario generale della Fimmg («Il presidente dell'Ordine deve fare una sintesi, non rappresentare solo una parte anche se i due incarichi non sono incompatibili per legge» spiega). Si annuncia una presidenza volta a ristabilire il rispetto per la professione medica e in continuità con ciò che ha fatto il precedente consiglio. «Ci hanno chiamato eroi ma l'eroe è colui che va oltre il suo dovere dice Crisarà . Il limite per il medico non esiste. Siamo a disposizione sempre e proprio per questo non può essere consentito il discredito sociale che la professione medica ha vissuto negli ultimi anni».

COMUNICATORI NEL MIRINO

Nel mirino ci sono anche quei medici diventati presenze fisse sulla stampa e in televisione, a volte comunicando con poche accortezze concetti complicati che un comune cittadino non ha strumenti per capire. «Metteremo delle regole, in stile anglosassone afferma Crisarà . In Gran Bretagna un medico deve chiedere l'autorizzazione prima di rilasciare una dichiarazione pubblica. Attenzione, non parliamo di censura. La discussione a ruota libera è uno dei modi con cui la scienza procede e il luogo deputato a questo è l'accademia, non i media. Altrimenti la gente pensa: Se non si mettono d'accordo, perché seguire queste regole. Nessuno vuole il pensiero unico ma non si può tollerare il pensiero selvaggio».

Un punto su cui il predecessore Simioni concorda: per suo volere è stata fondata la prima scuola di comunicazione all'interno di un Ordine dei medici. «Gli eccessi fanno danni e non vale solo per il Covid dice Simioni . Dobbiamo sempre capire chi ci sta di fronte per comunicare al meglio senza creare incertezze e confusione. Proprio in questo senso una delle cose che mi sarebbe piaciuto fare è costruire un polo didattico dell'Ordine, ampliare la sede, magari vicino al nuovo polo ospedaliero di Padova Est. Ora è tutto in mano al nuovo consiglio, le finanze ci sarebbero».

Crisarà mette in riga anche la politica che, a suo parere, deve dare gli strumenti per lavorare meglio ai medici senza però togliere competenze.

«Vogliamo parlare dei tamponi in farmacia? chiede . C'è un grosso problema di refertazione e di responsabilità. Nella delibera regionale si lascia al cittadino il compito di avvertire il medico in caso di positività. E intanto mentre torna a casa magari passa dal tabacchino e in posta. Quando, invece, è il medico a inserire la procedura dopo il tampone, se il cittadino viene trovato fuori è come se avesse violato gli arresti domiciliari a livello penale. Ci siamo dimenticati quando di fronte a Palazzo Moroni il presidente della Provincia ha ringraziato i medici ed è stato fischiato (manifestazione del 30 ottobre)? Ci siamo dimenticati del fatto che si è dovuto fare una legge per le aggressioni ai medici? E poi ci chiamano eroi ironizza . Più rispetto per la professione, soprattutto da parte della politica, questo serve. Il Covid è stato acceleratore di una situazione già presente».

Silvia Moranduzzo

