PADOVA Seicento mattoni, scesi da un camion con 13 bancali, ciascuno da quindici quintali. Cementati, betoniera e cazzuola alla mano, da quattro operai. Sotto lo sguardo attento della Digos. Così è stata oscurata l'esperienza di Bioslab, nel rione Palestro.

L'Inps, proprietario degli spazi occupati illegalmente da sei anni, li rivoleva indietro per metterli all'asta. Non ci sono solo quelli. Nell'immobile incorniciato fra via Palestro e via Brigata Padova, in uno dei quartieri più ricercati ed eleganti della città, l'ente è proprietario di altri locali, fra cui quello di un supermercato ormai chiuso da tempo. Così ha prodotto istanza al tribunale che l'ha accolta concedendo il sequestro preventivo dell'immobile. Un atto che non abbisogna nè di trattative nè di informative al punto che all'alba di ieri era vuoto e che in Comune nessuno sapeva.

Ha fatto un certo effetto vedere via Brigata Padova transennata, con dentro il camion, tanto di gru e una mini betoniera per la malta. Senza tanti fronzoli gli operai hanno murato le sei vetrine entro la mattinata. Alcuni degli occupanti sono accorsi per salvare quadri e poster attaccati alle pareti. Non hanno voluto però staccare il bandierone No Tav che è rimasto appeso al muro.

A poco a poco fuori dallo spazio delimitato, si sono concentrati i militanti. A cui si sono aggiunte l'assessore al Sociale, Marta Nalin e l'assessore al Verde, Chiara Gallani che hanno manifestato la loro solidarietà. Una passaggio l'ha fatto anche il neo assessore alla Mobilità Andrea Ragona, mentre l'assessore alla Sicurezza, Bonavina è stato trattenuto in Comune.

Riccardo Zancato, a nome di Bioslab, sottolinea: «È l'ennesimo atto dell'Inps che vuole fare una speculazione edilizia. Come si vede dal frutta e verdura al civico 1 con le saracinesche abbassate. Quando sono andati a contrattare l'affitto gliel'hanno raddoppiato e ha chiuso. Il nostro era uno spazio di vitalità per un quartiere che si sta spopolando e dove le case popolari lasciano il posto alla costruzione di nuove palazzine di classe superiore. Questo sviluppo passa anche per la blindatura di Bioslab che faceva attività sociale. Qui c'era uno sportello per i migranti, uno sportello per il lavoro, fino a qualche tempo fa c'era anche uno spazio per questioni di genere. Ma soprattutto la biblioteca, cineforum, concerti acustici, tutto quello che poteva essere fatto per il quartiere. Tanto che - conclude Zancato - c'erano centinaia di ragazzi che passavano».

Circostanza questa non molto digerita dai residenti che più volte hanno chiesto aiuto alle forze dell'ordine.

Avete provato a parlare con l'ente? «Sono cinque anni che tentiamo da quando nel 2013 prima di occupare questo posto avevamo occupato un civico tra la farmacia e il bar Palestro. Intavolammo una discussione l'Inps ma ci dissero che per le norme della cartolarizzazione non si poteva trattare. Doveva essere il Comune a fare da tramite. Prendendolo in comodato d'uso e poi dandolo a prezzo calmierato alle associazioni. Tutto quel percorso poi, con l'amministrazione Bitonci è andato in fumo. E non è stato più ripreso. L'Inps preferisce tenere sei spazi vuoti in quest'angolo di strada, cacciando le esperienze vitali del quartiere e poi si lamentano perché c'è degrado. Ad esempio l'edificio della Legione dei carabinieri è chiuso. Gli immobili ci sono ma non vengono liberati per le famiglie che ne hanno bisogno».

