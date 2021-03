L'INCONTRO

PADOVA L'innovazione passa per il modello di business. E in futuro dovrà essere il perno centrale di ogni azienda. È il tema del primo incontro di Innovation workout, progetto ideato da Assindustria Venetocentro con la collaborazione del Galileo Visionary District e di t2i, che prevede una serie di incontri indirizzati agli imprenditori locali con l'obiettivo di accompagnarli nella risalita dopo che il Covid ha fatto sprofondare molti. Gli incontri avverranno online e proseguiranno fino a gennaio 2022.

Il primo si è tenuto appunto ieri pomeriggio e ha avuto come focus il modello di business, cioè «l'insieme di tutte quelle soluzioni strategiche con le quali l'azienda acquisisce un vantaggio competitivo ha spiegato Emiliano Fabris, direttore generale e amministratore delegato di Galileo Visionary District Il modello di business è di successo quando è ripetibile, scalabile e profittevole. Le nostre imprese hanno l'innovazione del prodotto nel Dna, c'è un continuo ragionamento sul tema mentre siamo meno orientati a guardare al modello di business. È sicuramente più difficile concettualmente, bisogna perderci del tempo, fare diverse riunioni ma spesso costa meno e metterlo in pratica è fortemente efficace in un ambiente che muta o è mutato profondamente come abbiamo visto con l'arrivo della pandemia». Non più il prodotto ma il servizio. Qualcosa a cui gli imprenditori veneti ancora non sono abituati. «Faccio un esempio ha detto Nicola Michelon, consigliere delegato di Assindustria Venetocentro per la ricerca e l'innovazione Ho avuto un problema con una consegna di Amazon e salendo sull'aereo ho inviato un reclamo. Poco prima del decollo un operatore mi ha chiamato. Una velocità disarmante a cui ci stiamo sempre più abituando. Certo, il servizio costa molto per un'azienda, richiede di ripensare l'organizzazione in modo radicale soprattutto per i più piccoli che da sempre si concentrano sul prodotto ma in futuro sarà sempre più importante».

GLI ESEMPI

Michelon ha riferito tre esempi che si trovano sul territorio. Unox, la sua azienda, nata nel 1990, si occupa di produrre forni per professionisti e quest'anno, per la prima volta, ha ideato un forno domestico. Carel, azienda che realizza componenti di elettronica per sistemi di condizionamento e riscaldamento, negli anni ha capito che doveva puntare sull'espansione commerciale con venditori diretti, occupandosi prima di tutto del modello di business per poi arrivare al prodotto. Stevanato, nata nel 1946, produttrice di contenitori medicali, negli ultimi anni ha aperto un tech-center a Boston per co-progettare il prodotto con i clienti. Tutti esempi di come il modello di business abbia preceduto il prodotto con effetti benefici per l'azienda. «Ci vengono in aiuto le nuove tecnologie, dalla robotica al 5G ha aggiunto Roberto Santolamazza, direttore generale di t2i Le due direzioni nelle quali si sta andando sono la trasformazione digitale e la sostenibilità. Dobbiamo sfruttare il 5G, una tecnologia che si sta espandendo e che vede l'assenza di latenza, quindi la risposta è immediata, ma anche l'intelligenza artificiale. Il tema della robotica, ad esempio, è sempre più importante perché i robot ci aiutano ad essere più efficaci nella risposta ai clienti».

Il prossimo incontro si terrà il 31 marzo e con Carlo Bagnoli, docente al dipartimento di Management all'università Ca' Foscari di Venezia e componente del consiglio di gestione del Competence center Smact, si parlerà di modello di business basato sui dati e le piattaforme tecnologiche.

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA