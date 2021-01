IL COMMERCIO

PADOVA Lo scenario è inedito. Tutto può accadere. Oggi prendono il via i saldi, carichi di speranza. La speranza di poter ripartire, respirare un po' di ossigeno. Ma carichi anche di insidie e incertezze: i padovani faranno acquisti? O i problemi economici che hanno colpito tutti faranno tenere chiusi i portafogli? Si verificheranno assembramenti con le conseguenti polemiche e misure restrittive? È tutto da vedere. In ogni caso, più forte di tutto, attrae l'idea che molto probabilmente da lunedì il Veneto tornerà zona gialla con il conseguente ritorno del servizio al tavolo presso bar e ristoranti, che potrebbero attrarre persone in centro, e il ritorno dei cittadini da fuori comune.

«Questo potrebbe essere davvero il momento del rilancio commenta Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Ci sono tutti i requisiti. I clienti, per esempio, sono in crisi da astinenza da acquisti visto che nell'ultimo periodo poco si è acquistato, e sicuramente ci saranno oggetti di cui i cittadini hanno bisogno. Usciamo da un periodo in cui la preoccupazione per il futuro ha ridotto la voglia di spendere. In un contesto di ristrettezze come questo il fatto di poter avere degli sconti su davvero tanta merce può essere interessante per chi avrà la possibilità di comprare».

I PREPARATIVI

I cartellini con le percentuali di sconto sono pronti, il gel disinfettante è all'ingresso, gli adesivi che indicano il distanziamento sono ben posizionati. Tutto è pronto, ma sotto la coltre di speranza che avvolge i commercianti c'è anche un certo timore. La crisi ha colpito tutti, chi più chi meno, quindi l'incognita principale riguarda la presenza di acquirenti. «Il nostro augurio è che sia davvero un rilancio della nostra economia, che la ripresa parta da qui dice Massimiliano Pellizzari, presidente dell'Associazione commercianti del centro Però la grave crisi di liquidità ha colpito tutti, anche i clienti. Ci sono negozi che hanno chiuso e persone che hanno perso il lavoro. Non dobbiamo solo chiederci se ci sarà l'offerta ma anche se ci sarà la domanda. Ci sono persone in cassa integrazione, altre in difficoltà. La nostra speranza è che questo sia il momento per far ripartire l'economia in sicurezza e rispettando tutte le regole anti-contagio ma è inevitabile chiedersi quante persone verranno ad acquistare in negozio».

C'è una sola cosa certa su questi saldi: non mancherà la merce da scontare. «I magazzini sono pieni dato che durante la stagione si è venduto davvero poco, si potrà davvero fare affari. Ma c'è qualcos'altro che preoccupa i negozianti sottolinea Pellizzari I fornitori non fanno più pagare la merce con le ritenute bancarie, almeno quasi tutti. Troppi sono stati gli ordini inevasi con la scusa del lockdown e delle restrizioni successive, che hanno comportato la chiusura dei negozi e quindi i mancati guadagni per poter pagare la merce. Ora vogliono il pagamento in contrassegno. Quindi se prima un commerciante poteva ordinare la merce e pagarla dopo 60 o 90 giorni con i guadagni delle vendite di quella merce, adesso deve pagare tutto e subito. E come si fa, visto come è andata in quest'ultimo periodo?».

LE MISURE

Senza contare che la speranza di vedere arrivare clienti si scontra con la possibilità di assembramenti: con il ritorno alla zona gialla si potrà tornare a sedersi ai tavolini dei locali, il flusso di gente aumenterebbe e i rischi sono davvero dietro l'angolo. Assembramenti in centro città (e non solo) si sono già visti e ne sono scaturite misure come quella dell'ultimo fine settimana prima di Natale, quando il centro storico è stato chiuso alle auto per scongiurare l'affollamento da shopping natalizio.

«Non credo ci saranno assalti ai forni di manzoniana memoria, penso che questo non si verificherà dice Rossi Qui starà a tre fattori principalmente: il buon senso delle persone che dovranno capire di dover mantenere le distanze quando sono in coda o in situazioni dove c'è tanta gente; l'attenzione del gestore a contingentare le entrate e controllare le code all'esterno; i controlli delle forze dell'ordine che sicuramente ci saranno. Siamo consapevoli che ci sono delle situazioni assolutamente da evitare e credo lo siano anche i cittadini, ne abbiamo viste abbastanza nel recente passato. Questa altalena tra zona gialla, arancione e rossa non fa bene a nessuno, né alle imprese né ai cittadini. E se non usciamo dall'emergenza sanitaria non usciremo nemmeno dalla crisi economica».

Silvia Moranduzzo

