L'INIZIATIVARUBANO Dare una mano alle persone anziane o a chi non ha la possibilità di avere a disposizione un computer o una connessione internet, per prenotarsi online per il vaccino anti-Covid nel sito dell'Ulss6. Ad offrire il proprio aiuto in maniera spontanea sono i titolari del locale La Place Cafè, che si trova in piazza della Costituzione nella frazione di Bosco di Rubano. E' qui che da cinque anni Simonetta e il marito Maurizio...