L'INIZIATIVA

PADOVA Via alle televisite con webcam, comodamente seduti sul sofà di casa. L'Ulss 6 Euganea ha ideato e messo a punto la app Health Meeting che consente controlli a distanza in real time e referti online, senza la necessità di recarsi in ambulatorio. La sperimentazione inizia oggi con dieci pazienti affetti da scompenso cardiaco, a cui l'azienda sociosanitaria ha fornito altrettanti tablet per annullare la distanza con il cardiologo. Il progetto in questa fase iniziale coinvolge solo l'unità di Cardiologia dell'ospedale di Piove di Sacco, poi sarà esteso a tutte le Cardiologie dell'Ulss 6 e ad altre specialità.

«In questa prima fase l'applicazione spiega Domenico Marchese, direttore della Cardiologia dell'Immacolata Concezione - riguarderà un gruppo di pazienti affetti da scompenso cardiaco, una delle malattie più frequenti in campo cardiovascolare, prima causa di ospedalizzazione: molte di queste persone, se non sono controllate attentamente e frequentemente, hanno un tasso di ri-ospedalizzazione molto elevato, tenendo conto che ogni ri-ospedalizzazione comporta una riduzione della vita media. Il nuovo strumento contribuirà invece a mantenerla ottimale consentendo controlli ravvicinati che saranno di elevato contenuto professionale anche senza il contatto fisico».

LA PREPARAZIONE

Ci sono voluti mesi per predisporre tecnicamente la piattaforma tecnologica, facendola evolvere per un uso ottimale e veramente innovativo. Ora il suo utilizzo operativo è già pienamente testato. «Oltre al videoconsulto - aggiunge Leonardo Marinaccio, cardiologo co-responsabile dell'ambulatorio scompenso cardiaco - i pazienti potranno usare il tablet per inserirvi quotidianamente i valori relativi a parametri come pressione arteriosa, saturazione di ossigeno, peso corporeo, frequenza cardiaca, oltre agli esami ematici e strumentali in modo che il medico possa valutarli periodicamente e, in caso di anomalie, possa contattare direttamente l'assistito».

LE NECESSITÁ

Già nella prima fase di pandemia, in risposta alla necessità di garantire il distanziamento sociale, l'Ulss Euganea aveva portato avanti diverse sperimentazioni di telemedicina. «Questa pandemia ha accelerato il percorso di profonda revisione del modello organizzativo che deve fondarsi sempre di più sulle connected care, le cure connesse. Ormai è chiaro osserva il direttore generale Domenico Scibetta - che gli ospedali sono luoghi ad alto rischio biologico, cui è essenziale recarsi solo in caso di necessità; giocoforza le alternative date dalla medicina da remoto ne sono uscite potenziate, e certamente sarà questa la strada su cui intendiamo puntare, Covid o non Covid. Noi lavoriamo per il cambiamento del modello culturale di erogazione dell'assistenza che punta sul mobile e recepisce rapidamente modalità smart da tempo già in uso in molti settori della nostra vita ordinaria. Ora la possibilità di vedere l'assistito e visitarlo in tempo reale è un'ulteriore passo in avanti in questa direzione, il cui percorso è ormai tracciato». Il progetto che si sta avviando ha una marcia in più. «É stato studiato - argomenta Paolo Mosna, direttore dei Sistemi informativi dell'Ulss 6 - realizzato e sarà permanentemente monitorato da un gruppo di lavoro multidisciplinare. Esperti hanno lavorato per diversi mesi per darsi i criteri che consentano di garantire la qualità delle prestazioni erogate in telemedicina».

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA