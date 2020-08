L'INIZIATIVA

PADOVA Un milione di euro di investimenti per il contrasto alla disoccupazione. Il maxi stanziamento arriva dalla Fondazione Cariparo e verrà utilizzato per sostenere interventi rivolti all'inserimento lavorativo di persone disoccupate con domicilio o residenza nelle province di Padova e Rovigo, che si trovano in situazioni di disagio economico o sociale. I progetti dovranno individuare lo specifico target di beneficiari in situazione di difficoltà ed un chiaro percorso di inserimento lavorativo in collaborazione con aziende e cooperative del territorio. Potranno, a titolo di esempio, essere attivati corsi di formazione e orientamento, tirocini formativi e di inserimento/reinserimento lavorativo o contratti di lavoro, al fine di promuovere l'acquisizione o il potenziamento di competenze utili ad accrescere le opportunità di assunzione. L'iniziativa è stata sviluppata in collaborazione con l'Associazione CB Lab (www.cblab.co), che si occuperà del monitoraggio dei progetti. Le candidature dovranno arrivare entro il 31 dicembre 2020 e potranno essere presentate solo da enti del territorio in possesso di un'esperienza almeno triennale nel settore. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione è sufficiente collegarsi al sito fondazionecariparo.it

«Istat annuncia una perdita di due milioni di posti di lavoro nel 2020 a causa della pandemia afferma il presidente della Fondazione, Gilberto Muraro -. I più a rischio sono i lavoratori meno qualificati, le donne con figli e coloro che operavano in settori che il Covid-19 ha messo a dura prova. La nostra Fondazione, fin dalla crisi del 2008, si è attivata per dare il proprio contributo progettuale e finanziario affinché le categorie più a rischio di disoccupazione potessero ritrovare un futuro, per loro e per le loro famiglie». A partire dal 2009 la Fondazione ha messo a disposizione per progetti di inserimento lavorativo un totale di oltre 23 milioni di euro. Per la fase di rilancio sono stati stanziati cinque milioni di euro. «Questo nuovo intervento, che si somma ai precedenti, compresi quelli per il rilancio dell'economia decisi durante il lockdown continua Muraro - conferma quanto urgente sia rafforzare le misure in questo ambito anche nel nostro territorio che, pur essendo meno colpito rispetto ad altre aree del Paese, sta dimostrando segni di sofferenza». Non solo, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione lo scorso aprile ha stanziato anche un plafond di 1,5 milioni di euro destinato al sostegno di progetti di ricerca scientifica sul Covid-19. La Fondazione ha voluto fornire una tempestiva risposta a iniziative che la comunità scientifica sta conducendo in tema di studi per il contrasto all'epidemia Covid-19, con particolare attenzione alla comprensione dei meccanismi di replicazione del virus, al contrasto della sua diffusione e allo sviluppo di efficaci terapie.

