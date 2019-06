CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Si terrà da giugno a settembre, in sei serate, la seconda edizione della manifestazione Festival delle Piazze, organizzata dall'Appe con il patrocinio e il contributo del Comune. Si parte sabato in piazza dei Signori dove la cantante Chiara Beltrame, Cli, sarà la madrina del Nuovi Talenti Show.Dopo la prova generale dell'anno scorso in piazza dei Signori il 15 settembre, quest'anno la rassegna si svolgerà con un calendario più fitto e distribuito nei mesi da giugno a settembre. Due serate a giugno: dopo l'8 ne seguirà...