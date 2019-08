CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Più veloce, più flessibile, più duttile, e pure più ecologica. La bicicletta con in sella i volontari muniti di valigetta per portare soccorso? La Croce Rossa di Padova ha scelto l'agosto dello scorso anno, e l'esperienza (molto positiva), peraltro green, è in procinto di ripetersi anche quest'estate, dopo che le due ruote sono state fedeli compagne di aiuto durante manifestazioni di piazza, corse e maratone. Proprio perchè più flessibili della classiche ambulanze, capaci di infilarsi agilmente - in caso di necessità...