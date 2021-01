L'INIZIATIVA

PADOVA «Non ci siamo mai fermati, se non nel periodo del lockdown e gli utenti, tutti studenti universitari sono fedeli frequentatori delle aule studio, con le limitazioni previste per la lotta al Covid, che tutti osservano scrupolosamente».

Queste le parole di don Diego Cattelan, vicario parrocchiale poco più che trentenne di San Carlo, zona Arcella, dove dal 2018 sono state aperte ben tre aule studio, all'interno del patronato, rivitalizzando il luogo di aggregazione, fornendo al contempo un utile servizio. «Siamo convenzionati con l'Università che ci ha autorizzato a riprendere le aperture già dalla tarda primavera», prosegue don Diego. «Chiaramente abbiamo dovuto rivedere gli spazi, riducendo i posti disponibili da 200 iniziali pre pandemia, ai 100 attuali, disposti ora su sei sale», spiega il prete.

Queste sono settimane di appelli per gli universitari e le sale destinate allo studio nel patronato di San Carlo sono occupate nell'orario di apertura che ora è stato ridotto di alcune ore, rispetto all'ordinario. All'ingresso, dai volontari della parrocchia vengono presi i dati degli studenti, ammessi solo gli universitari, che poi al termine della sessione di studio devono igienizzare la loro postazione. «Devo dire che abbiamo trovato una bella collaborazione con i giovani, che seguono tutte le regole con impegno» dice don Cattelan, il quale spera che, passata l'emergenza si possa tornare alla normalità anche in patronato. «Qui gli studenti trovano anche alcune attività di svago, come il calcio balilla, ma anche la possibilità di consumare un primo caldo e diversi tra di loro partecipano anche alla vita della comunità cristiana», conclude.

A Conselve, nella Bassa, la biblioteca comunale è chiusa per gli studenti, che così troveranno ospitalità nel Centro Sociale Parrocchiale. «Abbiamo preparato, insieme ad alcuni giovani della nostra Comunità, un ambiente accogliente, sicuro e funzionale dove poter studiare», racconta il vice presidente del circolo Stefano Peraro. Da un anno circa il bar con annessi biliardi e tradizionale luogo di incontro per anziani del territorio è chiuso, ma l'aula studio, che già esiste da diversi anni, è stata risistemata per rispondere alle distanze previste dalla normativa. «Dal primo febbraio torneremo ad essere operativi con questo servizio che i giovani studenti ci chiedono con insistenza e che volentieri offriamo come parrocchia, dal momento che gli spazi non mancano e nella bella stagione si puo' usufruire del parco della Memoria, che si trova proprio all'ombra del campanile», aggiunge Peraro.

A Ponte San Nicolò invece l'aula studio è una iniziativa che fa capo all'amministrazione comunale, che ha raccolto le sollecitazioni in questo senso della minoranza consiliare: «Abbiamo reso fruibile il nostro Centro civico Rigoni Stern, dato che gli spazi della biblioteca non sono aperti al pubblico», sottolinea il sindaco Martino Schiavon. «E' un servizio richiesto e speriamo di terminare rapidamente il recupero di Villa Crescente, dove verranno individuati ulteriori spazi per aule studio», aggiunge il primo cittadino. Analogo servizio, in un ambiente quasi agreste e quindi ideale per lo studio a Bosco di Rubano, dove, in collaborazione con l'amministrazione comunale guidata da Sabrina Doni, nella sede del Parco Etnografico, sono state allestite due sale studio, con la possibilità di fare una pausa rigenerante nel verde.

