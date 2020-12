L'INIZIATIVA

PADOVA Motivi per spendere. Di questo c'è bisogno, secondo Confesercenti, per dare quella spinta che può aiutare i piccoli negozi a sopravvivere alla pandemia. Ed è così che sono nati i buoni shopping. Si tratta di buoni che somigliano a biglietti del cinema del valore di 50 euro e possono essere spesi all'interno del negozio che lo ha regalato. Il commerciante che riceve indietro il buono dal cliente incassa quel valore parte in euro e parte in Cordis, cioè una percentuale potrà spenderla in prodotti e servizi con altri negozi aderenti al circuito. Confesercenti Veneto centrale messe a disposizione 500.000 buoni shopping per i clienti dei primi 200 commercianti che ne fanno richiesta per un valore equivalente complessivo di 500.000 euro.

«Il Covid c'è e dobbiamo affrontarlo dice Nicola Rossi, presidente di Confesercenti Dal 2009 vediamo una contrazione dei consumi e negli ultimi tempi si vedeva un leggero rialzo che faceva ben sperare. Poi è arrivata la pandemia che ha dato la stangata finale. In media i negozi perdono il 3,2 per cento del fatturato e i più penalizzati sono quelli di abbigliamento, calzature e mobili». Per contro, il commercio elettronico ha visto un vero e proprio boom, in autunno si è registrato un più 54,6 per cento nelle vendite. «Sono numeri che preoccupano continua Rossi Sto notando un'importante trasformazione che va a intaccare diversi ambiti della società. Mi permetto di porre una riflessione: spesso vedo tanti furgoni fermi con il motore acceso che bloccano il traffico per qualche minuto. Quale sarà il costo ambientale dell'e-commerce a lungo termine? Dobbiamo ragionare sui meccanismi che questo tipo di commercio innesca».

Ecco quindi un'azione concreta. Ad occuparsi dei buoni è la società TreCuori, che ha collaborato anche per il circuito Cordis, pronta per cominciare a stampare i buoni. La campagna è già attiva. «Per i consumatori è un vero e proprio sconto, possono decidere se spendere tutto il buono in una volta o solo parte per diluire gli acquisti spiega il direttore Alberto Fraticelli Il negoziante, invece, non ha nessun costo se la campagna non va a buon fine. Non deve pagare nulla se i buoni che regala non gli tornano indietro. Basta che contatti l'ufficio di Confesercenti e dica quanti buoni vuole, quale percentuale intende dedicare al circuito Cordis. E riceverà i buoni».

Una volta ricevuto il buono il cittadino deve registrarsi sul sito e scaricare l'app che tiene il saldo dei buoni ricevuti. «Troppo spesso si fanno annunci a cui non segue nulla, questa invece mi sembra un'iniziativa concreta commenta il presidente della Provincia, Fabio Bui Il rischio è fermarci al momento dell'emergenza e non recuperare quel gap infrastrutturale e sociale che è fondamentale per il rilancio, una volta che la pandemia sarà alle spalle. Non dobbiamo voltarci dall'altra parte: se non vedremo le saracinesche abbassate quando tutto sarà finito vorrà dire che non abbiamo voltato la testa».

L'altra iniziativa di Confesercenti che prosegue è Adotta un negozio: basta andare nel proprio negozio di fiducia e scattarsi un selfie da postare sui social. L'obiettivo è promuovere e sostenere i piccoli esercizi, dai negozi ai bar o ristoranti. «Questo sarà di aiuto per promuovere i piccoli negozi di vicinato spiega Rossi E soprattutto, aiuterà i commercianti a non sentirsi soli. I negozi di vicinato sono dei punti di riferimento, garantiscono sicurezza e socialità, soprattutto per gli anziani».

