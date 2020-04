L'INIZIATIVA

PADOVA Luci accese per non spegnerci per sempre. E' questo il filo conduttore del flashmob organizzato ieri in città cui hanno aderito una cinquantina di locali, ristoranti, bar, enoteche. Alle 21 dai locali chiusi i titolari hanno acceso le luci e preparato un tavolo come se i clienti dovessero sedersi a consumare entro pochi minuti.

L'evento è stato organizzato dal coordinamento di esercenti #PadovaNonSiFerma che nei due mesi di blocco totale delle attività si è prodigata in tante azioni di solidarietà ma ora gli esercenti chiedono di poter lavorare di fronte ad un futuro incerto, a scadenze che devono essere onorate ma senza aver incassato nulla in questi mesi e delusi dall'annuncio della Fase 2 dato dal presidente Conte dal quale si aspettavano, seppur con tutte le accortezze dovute, una ripresa delle attività. Devono invece aspettare il primo giugno è il pensiero è univoco: non ci arriveranno.

LA SITUAZIONE

«Noi abbiamo aperto in deroga, direi precettati in quanto panificio, ma abbiamo incassato circa il 15% rispetto allo scorso anno - spiega Luca Vecchiato panificio e ristorante - Se le persone non circolano non possono comperare. Dal punto di vista economico mi conveniva tenere chiuso. Le scadenze dei pagamenti sono slittate a giugno, bene ma se non ho lavorato con che cosa pago? Stiamo facendo le domande al Comune per allargare i plateatici e avere un minimo di clienti rispettando le distanze di sicurezza che deciderà il Comitato Scientifico, io sono un panettiere ma allo stato attuale nessuno sa cosa deve fare. I nostri collaboratori non hanno ricevuto ancora nessun supporto, ma nemmeno le imprese e le spese invece corrono. Si continua a pensare alle famiglie a chi lavora con te a quello che avresti potuto fare. Le aziende stanno morendo ma saremo liberi di passeggiare».

«I locali illuminati sono il nostro grido al Governo. Ho chiuso il mio locale, circa 60 posti a sedere, qualche giorno prima dell'ordinanza per sicurezza, a pranzo si lavorava con 2 turni. Non volevo mettere a rischio dipendenti e clientela - dice Patrizia Michelotto, ristorante Pepe Nero - La prima settimana stavo benissimo, lavoravamo fino a 15 ore al giorno, poi abbiamo iniziato a farci delle domande. Ho 13 dipendenti, siamo come una famiglia, da allora è stata tutta un' attesa e ora pensavamo a soluzioni concrete, chiare, applicabili che però non sono arrivate. Intanto le spese corrono e bisogna pagarle, in queste 3 mesi ho perso molto per incassi mancati, ristoranti e locanda con 9 camere occupati da lavoratori, parliamo di migliaia di euro: l'ultimo giorno di apertura ho incassato 76 euro».

PRONTI AD APRIRE

Gli esercenti si dicono pronti a riaprire seguendo tutte le indicazioni per poter tornare ad accogliere i clienti ma ribadiscono servono le regole. «L'ultimo decreto uscito l'altra sera ci ha spiazzato. Ci si aspettava di poter riaprire almeno il 18. Ci sono però bollette, tasse e altre scadenze da pagare e nulla è stato annullato - commenta Stefano Tadiotto Caffè al Duomo - io ho 40 tavoli ne metterò 15, nel locale farò entrare al massimo 2 persone ma serve la possibilità di lavorare. La situazione è critica. Tra i partecipanti all'iniziativa Fabio Giachetto Caffeine di via Roma. «Si tratta di un'accensione simbolica, un segnale per chiedere di riuscire ad aprire - afferma il titolare - una luce per far capire che esistiamo».

Luci accese in Galleria Duomo anche per il negozio di abbigliamento Flor che come tutti gli esercenti condivide i problemi derivati dalla chiusura. «Ho partecipato alla protesta dei locali perché anche per i negozi di abbigliamento l'annunciata apertura del 18 maggio significa circa 10 giorni di incassi rispetto a 3 mesi di chiusura - spiega Barbara Franzin - io finora ho pagato tutto quello che c'era da saldare ma quest'anno sono sfumate le vendite primaverili, Pasqua e maggio che sono le più consistenti prima di giugno e luglio quando le persone tendono ad aspettare i saldi. Sono riuscita a far fronte a tutte le scadenze ma mi chiedo ora come è previsto che possiamo vivere?».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA