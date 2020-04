L'INIZIATIVA

PADOVA L'inno di Mameli a sostegno del mondo della sanità e del volontariato impegnato nell'emergenza Coronavirus. E' andato in scena ieri il flash mob organizzato dalla Croce Rossa, al quale hanno partecipato una trentina di mezzi di soccorso, oltre cento tra soccorritori e volontari della Protezione civile.

Gli operatori dell'emergenza hanno reso omaggio ai medici e infermieri dello Iov, dell'ospedale civile e del Sant'Antonio. La carovana di mezzi è partita dalla sede della Croce Rossa e ha raggiunto i tre presidi sanitari cittadini dove dopo un lungo saluto con le sirene e i lampeggianti accesi, volontari e operatori hanno cantato l'inno di Mameli. Applausi e commozione da parte di tutto il personale medico. A guidare la carovana in un mezzo della protezione civile anche il senatore padovano Antonio De Poli. «Sirene e lampeggianti accesi ha detto De Poli -. E poi l'Inno di Mameli, il nostro inno, per dire che l'Italia è con loro, con i nostri eroi di oggi, medici infermieri sanitari impegnati in prima linea giorno e notte. Questo omaggio vuole essere un grazie, col cuore, a quella bellissima Italia impegnata in questa guerra contro il virus».

All'iniziativa hanno preso parte, Croce Rossa Italiana con tutti i Comitati della provincia, PO Croce Verde Padova, Pronto Conselve e volontari Protezione Civile. A porgere simbolicamente il saluto da parte di tutto il personale ospedaliero il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Luciano Flor.

L'evento è stato coordinato grazie alla collaborazione di polizia e carabinieri. La carovana di mezzi è arrivata prima di fronte allo Iov, poi i mezzi dei volontari si sono diretti al Pronto Soccorso centrale in via Giustiniani. Terza tappa e ultima tappa è stata l'ospedale Sant'Antonio. Davanti a ogni struttura ospedaliera i volontari hanno salutato i sanitari con l'accensione dei dispositivi acustici di emergenza. Poi è stato trasmesso l'Inno coi megafoni. Presente anche il consigliere provinciale alla Protezione civile, Vincenzo Gottardo.

«Un momento che dobbiamo alla sanità, ancor più in un momento di festa come il 25 aprile afferma Gottardo -. La sanità è stata la chiave di volta in quest'emergenza, gli operatori e i medici hanno dovuto gestire concretamente ogni tipo di aspetto. Il supporto di Protezione Civile, Croce Rossa e Croce Verde è stato fondamentale perché i volontari sono stati la vera interfaccia con i cittadini. L'isolamento e il diffondersi del virus ha smarrito la popolazione: trovare una sicurezza, anche solo una parola di conforto dai volontari è un'occasione di non poco conto».

Tanti i medici e gli operatori sanitari che ieri si sono affacciati dalle finestre per ascoltare il saluto della Protezione civile e dei volontari di Croce Rossa e Verde. «Oggi si sta guardando alla Fase 2 aggiunge il senatore De Poli e si deve tener conto anche di importanti considerazioni. Il sistema del volontariato ha bisogno di sostegno sostanziale, anche dal punto di vista economico, perché si è rivelato un attore fondamentale per far fronte all'emergenza. Il 25 aprile ricordiamo coloro che hanno combattuto per la nostra libertà. Possiamo dire che oggi medici e sanitari rappresentano i nuovi eroi, che ci aiutano ad ottenere quella libertà che tanto cerchiamo». Per dare una risposta all'emergenza, il comitato della Croce Rossa di Padova ha istituito un'ambulanza specializzata Covid-19 con personale qualificato. Il mezzo si sposta su indicazione della Centrale Operativa, raccoglie le persone sospette o affette da Coronavirus e le porta all'ospedale di riferimento. Mediamente, solo con questo servizio, si raggiungono 20 chiamate giornaliere.

