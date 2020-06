L'INIZIATIVA

PADOVA I doni sono stati messi a disposizione da alcune aziende private che vogliono premiare tutti coloro che sono stati in prima linea durante l'emergenza Covid-19. Destinatari, quindi, sono medici, infermieri e operatori sanitari. Che verranno scelti all'insegna della massima imparzialità, cioè in virtù dell'esito di un'estrazione a sorte, secondo i criteri indicati dagli stessi benefattori. In palio ci sono soggiorni estivi, corsi di inglese, ingressi (con degustazione compresa) in alcune aziende agricole del territorio, voucher per l'acquisto degli occhiali, biglietti per accedere ai parchi di divertimento, o alle oasi naturalistiche. É questo, infatti, il contenuto dell'iniziativa La solidarietà ti premia, che riguarda gli addetti ai lavori dell'Ulss 6 che si sono impegnati strenuamente giorno e notte per tutta la durata della pandemia e che ora si suddivideranno quasi 3mila regali: a ciascuno è arrivata la mail in cui si dà notizia dell'imminente lotteria per l'assegnazione.

LE MODALITÁ

Per partecipare è sufficiente compilare il modulo che si trova sul link: http://bitly.ws/8LRZ entro il 24 giugno. Al termine del periodo di iscrizione l'azienda che ha deciso di elargire il dono verificherà i requisiti e confermerà la partecipazione, assegnando un numero a ciascun partecipante che ne ha diritto. Ogni concorrente potrà vincere un solo premio e l'estrazione dei vincitori avverrà il 30 giugno nella sede dell'Unità Socio Sanitaria, in via degli Scrovegni 14. Considerato che il numero dei partecipanti sarà molto elevato (l'Ulss 6 ha 8 mila dipendenti, anche se non tutti hanno i requisiti per concorrere), l'estrazione avverrà con due modalità: manuale per i primi 12 premi relativi ai soggiorni estivi e automatica per i restanti 2.937 doni. Si utilizzerà un' applicazione che estrarrà in modo casuale tanti numeri quanti sono i partecipanti totali.

Inoltre, per garantire la massima trasparenza di tutta la procedura, l'esito dell'attribuzione sarà pubblicato sull'Intranet aziendale e i vincitori riceveranno una comunicazione sempre via mail con le istruzioni operative per il ritiro e le modalità di utilizzo del premio.

Infine, nel caso in cui a partecipare fosse un numero di dipendenti inferiore al numero dei premi complessivi, si procederà a una nuova procedura di assegnazione, compatibile con la validità delle offerte proposte dalle ditte private.

Ni.Co.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA