L'INIZIATIVA

PADOVA Grande successo ieri mattina per il cooking show dal risvolto solidale organizzato da Cia in collaborazione con il Comune al mercato agricolo di piazzale Cuoco, alla Guizza. I tanti curiosi hanno potuto vedere come preparare una pietanza prelibata pure con degli ingredienti che vengono considerati meno pregiati.

L'agriturismo Capeeto di Salboro ha proposto gnocchi di polenta e verza con ragù di cotechino. Per i vegetariani, condimento con olio extravergine e salvia. «I nostri prodotti di stagione sono la base ideale per i piatti della tradizione spiega Marco Zambon, presidente dell'associazione Dalla Terra alla tavola di Cia Padova Sono genuini e super controllati. Invitiamo le famiglie ad acquistare tipicità nostrane, a maggior ragione adesso che si stanno avvicinando le Feste».

Durante il mercato agricolo sono state raccolte oltre 20 borse della spesa, contenenti eccellenze del territorio, poi distribuite dai volontari del Csv alle famiglie indigenti del quartiere. Il cooking show sarà replicato sabato prossimo in piazza le Cuoco, mentre il 17, 24 e 31 dicembre spazio al mercato agricolo e all'agriaperitivo in piazza De Gasperi con vini, crostini, salumi e formaggi e ortaggi appena raccolti.

«Durante gli ultimi due anni il settore primario ha dimostrato, una volta di più, di essere strategico per la comunità sottolinea Cia Animare le piazze della nostra città è un modo alternativo di fare agricoltura valorizzando anche le relazioni sociali». In piazzale Cuoco c'era anche l'assessore al Commercio, Antonio Bressa: «Decine di cittadini hanno aiutato i meno abbienti grazie alla spesa sospesa. La fase critica non è finita, siamo orgogliosi che ci siano molte persone che si stanno ancora mettendo in gioco per chi è in difficoltà economiche. Un messaggio di speranza in un momento che rimane complesso».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA