CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INIZIATIVAPADOVA È una macchia velenosa che si insinua nell'attesa di entrare a scuola, nell'ultima chat aperta, all'uscita dall'allenamento, in ogni luogo abitato dai ragazzi. È la droga che non vediamo. Perchè basta fumarla, o masticarla. Niente buco. E non costa niente, anche un euro una pallina di eroina. Perchè di eroina si tratta e anche se si ritaglia solo il 16 per cento della spesa è quella che uccide. L'eroina gialla, quella potenziata, ha un principio attivo 30 volte più potente di quelli conosciuti. La prendono e...