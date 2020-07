L'INIZIATIVA

PADOVA Dopo l'app per saltare le code al supermercato e la piattaforma web per trovare il cibo ad asporto, nasce una nuova startup padovana ai tempi del Coronavirus. È Tombeinfiore, l'e-commerce di piante e fiori con consegna direttamente in cimitero, per limitare il rischio contagio soprattutto ai più anziani. Lo scorso maggio l'azienda di Borgoricco ha lanciato la vendita online di piante e fiori, con la possibilità da parte dell'utente di scegliere la consegna presso un preciso luogo di sepoltura. Oltre alla sistemazione del prodotto presso la tomba, Tombeinfiore si occupa anche di riordino e pulizia del luogo indicato. Il fondatore è Francesco Benincasa, esperto nei servizi ambientali. Alla startup si sono già uniti diversi professionisti dei settori della floricoltura e degli allestimenti. «Ho pensato di creare un servizio utile ed economico per chi, impossibilitato a prendersi cura come vorrebbe della tomba del proprio caro afferma Benincasa - vuole comunque continuare a stargli vicino e rendergli omaggio». Tombeinfiore è un sito e-commerce che permette di ordinare online piante, fiori e accessori per adornare i luoghi di sepoltura. L'utente, nella fase d'ordine, specifica il prodotto scelto e l'esatto luogo di consegna dello stesso (cimitero, campo e lapide), ricevendo incluso nel prezzo anche il servizio di sistemazione del prodotto in loco e di pulizia della tomba. «Ho perfezionato la mia idea imprenditoriale all'inizio del 2020 ha aggiunto Benincasa - quando l'emergenza legata al Coronavirus era ancora lontana. Ora, dopo i tragici eventi legati alla pandemia, il servizio che offro è diventato ancor più di utilità sociale perché tutela le persone più a rischio, come gli anziani, che si recano periodicamente al cimitero per curare le tombe dei propri defunti. La nostra startup garantisce loro che i luoghi di sepoltura dei propri cari continuino ad essere curati amorevolmente, con passione e professionalità». Il lockdown ha impedito di portare un saluto ai propri defunti anche nel padovano. Il Comune ha riaperto il Maggiore e gli altri 15 campisanti nei quartieri dallo scorso 25 maggio.

