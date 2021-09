Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INIZIATIVAPADOVA «Arriva un nuovo skatepark a Padova». Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Sergio Giordani.«Dopo anni di richieste e promesse vane, un'altra cosa concreta sarà realizzata. Martedì scorso abbiamo approvato in giunta il progetto per la realizzazione del nuovo skatepark in zona Plebiscito ha spiegato il primo cittadino - Con lo sport i nostri quartieri rinascono e vivono, in socialità e sicurezza e questo è un...