L'INIZIATIVAPADOVA A meno di un mese dal passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'Azienda ospedaliera il sindacato dei medici ospedalieri, Anaao Assomed, fa ricorso al Tar per annullare il piano attuativo. L'intenzione è di bloccare l'iter di trasferimento della struttura in via Facciolati, che dal primo gennaio passerà dalla gestione dell'Ulss 6 Euganea a quella dell'Azienda. Le quattro delibere contestate dal segretario regionale Adriano Benazzato sono state approvate lo scorso 20 settembre dal direttore dell'Euganea, Domenico Scibetta e...