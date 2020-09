L'INIZIATIVA

MONTEGROTTO TERME La ormai prossima riapertura delle scuole sarà in completa sicurezza, assicura il comune di Montegrotto. L'amministrazione della città termale, per garantire la tranquillità degli alunni e dei loro genitori, ha messo a punto un programma che prevede la presenza di speciali assistenti che, in attesa di fronte al plesso didattico, indirizzeranno bambini e ragazzi di materne, elementari e medie del comune euganeo verso ingressi diversificati. Assunti per questo particolare compito da una cooperativa, indosseranno delle speciali casacche che ne indicheranno la funzione. Che sarà quella di provvedere ad accessi scaglionati in modo tale da evitare rischiosi assembramenti in entrata e in uscita. È questa la principale novità prevista dal piano messo a punto dall'ente locale in vista della riapertura dell'anno scolastico in modalità anti-Coronavirus. La seconda riguarda la completa riorganizzazione del servizio mensa e del trasporto scolastico, per consentire il corretto distanziamento nella pausa pranzo e durante gli spostamenti. Tutte misure ed è questo il terzo aspetto che qualifica il progetto di ripartenza didattico che comporteranno un inevitabile aumento dei costi di gestione. Che, però, non graveranno sui bilanci delle famiglie, dal momento che saranno interamente a carico del comune termale che dovrà pertanto mettere in conto un notevole sforzo finanziario. «Abbiamo riorganizzato gli spazi delle mense, sdoppiando nella scuola dell'infanzia il servizio in due locali spiega l'assessore alla Pubblica istruzione della giunta sampietrina Pier Luigi Sponton -. Alla primaria, invece, abbiamo spostato la mensa in una sala più grande, in modo da garantire la continuità e qualità del servizio, e alla secondaria di primo grado, nei giorni di tempo prolungato, riusciamo a garantire il servizio grazie a una riorganizzazione degli spazi interni». Resta però complicata, e ancora da definire in tutti i suoi aspetti, la questione del trasporto scolastico, in quanto diverse circolari ministeriali hanno via via modificato le disposizioni in materia. «La normativa continua Sponton - prevede attualmente che sia possibile riempire i mezzi all'ottanta per cento della loro capienza. Rimodulando il servizio e rivedendo le tempistiche, speriamo di riuscire a soddisfare le esigenze di tutte le trecento famiglie che ne hanno usufruito negli anni scorsi. Anche in questo caso tiene a sottolineare l'assessore - senza che per loro ci sia maggior costo. Nonché ad accontentare anche le nuove richieste che ci perverranno. Stiamo in ogni caso preparando un vademecum, che verrà inviato via mail a tutti i genitori degli alunni dell'Istituto comprensivo di Montegrotto, perché l'organizzazione non sarà semplice. Abbiamo inoltre in programma di incontrarli prima dell'avvio del servizio per illustrare loro le nuove norme. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, grazie all'impegno, alla disponibilità e alla collaborazione dimostrati dalla dirigente scolastica, dal personale docente e da quello dei nostri uffici». La scelta di non far pagare alle famiglie l'incremento dei costi avrà comunque un effetto pesante per le casse dell'erario locale. Considerata soprattutto la forte disparità fra l'impegno economico che il comune dovrà affrontare e la contropartita da parte del governo centrale. «A fronte di circa 3,5 milioni euro in meno di introiti, l'amministrazione ha avuto dallo Stato un ristoro di soli 800 mila euro spiega infatti l'assessore -. Grazie però a un'attenta ed equilibrata politica di bilancio, siamo riusciti per il momento a far fronte a queste emergenze». Ripartiranno in sicurezza anche le attività integrative, come La giostra delle gioie e la rassegna Sentieri sonori junior. «Questo - conclude l'assessore Sponton per cercare di restituire ai ragazzi un ritmo normale di vita».

Eugenio Garzotto

