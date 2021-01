L'INIZIATIVA

LOZZO Un impianto di aerazione all'avanguardia che aiuta a scongiurare i contagi perché al posto di filtrare l'aria già respirata, ne pesca di pulita dall'esterno.

È questo il gioiello che ha contribuito all'assenza di contagi nella scuola elementare di Lozzo Atestino e che l'altra mattina ha attirato nel plesso euganeo il senatore leghista Mario Pittoni, responsabile Scuola per il Carroccio nonché vicepresidente della Commissione Istruzione di Palazzo Madama. Ad accoglierlo c'era il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio, insieme ai colleghi dei vicini istituti di Teolo e di Cervarese Santa Croce, oltre alla rappresentante del consiglio di istituto Michela Drusian e una rappresentanza di docenti, genitori e personale scolastico.

«Sono alla ricerca di tutto quello che può rendere la scuola più sicura sotto il profilo sanitario ha esordito il senatore Il dirigente D'Ambrosio mi aveva parlato del sistema di aerazione all'avanguardia adottato in una delle sue scuole, così sono venuto a vederlo di persona. Per la ripartenza in sicurezza non c'è soltanto il nodo dei trasporti ma anche quello della sicurezza sanitaria. Il governo non ha previsto nessun piano di investimenti a salvaguardia della qualità dell'aria per prevenire possibili focolai. L'appello ad aprire le finestre non offre adeguate garanzie. Secondo alcuni studi, in caso di nebbia l'apertura delle finestre avrebbe addirittura l'effetto opposto, in quanto con l'umidità aumentano pure le goccioline in sospensione, incrementando il rischio di contagi».

Tra le proposte avanzate da Pittoni ci sono l'istituzione di un responsabile sanitario per ogni struttura, presìdi sanitari in tutte le scuole, termoscanner, deumidificatori e impianti per il ricambio dell'aria.

Quello installato nella scuola Guido Negri di Lozzo, inaugurata un anno fa, è un'eccellenza. Realizzato da una ditta locale e basato sul sistema dentro/fuori non filtra l'aria presente negli ambienti per poi rimetterla in circolo, ma la espelle direttamente, pescandone di pulita dall'esterno. Il tutto sfruttando due diversi canali, senza mai mescolare l'aria in uscita con quella in entrata, la cui temperatura e umidità vengono mantenute a livelli ottimali.

Una scelta lungimirante fatta prima del Covid per evitare il diffondersi di virus e altri agenti patogeni e che adesso si rivela quanto mai utile.

La conferma arriva dai dati: «Il plesso di Lozzo ad oggi conta zero contagi», afferma il preside. La spesa per gli impianti a energia solare (compreso quello di aerazione) è stata di 1,7 milioni di euro, finanziati con fondi europei. Può essere un prototipo da adottare anche in altre scuole? Secondo D'Ambrosio sì: «Verrebbe a costare tra i mille e i duemila euro a classe». La visita del senatore è poi proseguita nella scuola di Vo', paese simbolo dell'emergenza ma anche della rinascita, dove Pittoni ha incontrato il sindaco Giuliano Martini.

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA