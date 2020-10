L'INIZIATIVA

AGNA Lasciateci giocare: recita così lo striscione appeso agli spogliatoi del campo sportivo, dove ieri sera è andato in scena un flash mob promosso dall'Agna Academiy, società dilettantistica a che conta oltre cento tesserati dai 5 ai 15 anni e una trentina di volontari in prima linea per trasmettere la passione e i valori del calcio.

Insieme al presidente Carlo Vedovetto erano presenti molti ragazzi e dirigenti, schierati sul tappeto erboso, a debita distanza, tenendo in mano dei cartoncini contenenti appelli soprattutto al Governo affinchè riveda le sue decisioni. «È un Dpcm scritto senza sapere come funzionano i settori giovanili - sottolinea Vedovetto - Il virus in effetti distingue ragazzi provinciali da ragazzi regionali: infatti a livello regionale l'attività può proseguire e noi che siamo a livello provinciale dobbiamo fermarci. Altri miei colleghi si sono rassegnati alle decisioni arrivate dall'alto, noi no. Abbiamo creato una bella realtà in un paese di 3.400 persone e chiediamo che si cambi registro».

Nella società di Vedovetto le regole anti-Covid sono state sempre rispettate. «Abbiamo seguito alla lettera tutti i protocolli, sanificato, acquistato disinfettante, colonnine porta dispenser, termometri, facciamo compilare le autocertificazioni, abbiamo anche ridotto i costi di iscrizione per andare incontro alle famiglie dopo il lockdown. Intanto però abbiamo sostenuto delle spese, come i 2 mila euro per l'iscrizione al campionato provinciale, e preso degli impegni per la fornitura del vestiario, che va pagato comunque, del materiale sportivo, delle utenze». L'assurdo per il presidente dell'Agna Academy è anche il fatto che «non possiamo neppure fare gli allenamenti, ma i ragazzi dovrebbero provvedere a livello individuale, quando il calcio si sa bene che è lo sport di squadra per eccellenza».

A portare la solidarietà dell'amministrazione comunale di Agna c'erano il sindaco Gianluca Piva e l'assessore allo sport Erika Rampazzo. «Riteniamo giusta la protesta civile che la società ha pensato di fare - afferma il primo cittadino -È assurdo che si usino due pesi e due misure tra livelli e categorie diverse, ma voglio anche evidenziare il grosso lavoro di volontariato e di promozione sociale che queste società dilettantistiche promuovono nel territorio e che rischia di essere gettato alle ortiche dagli ultimi provvedimenti governativi».

Nicola Benvenuti

