L'INDUSTRIALE

Dopo tre settimane di ricovero all'ospedale di Padova, venerdì si è spento Claudio Pancolini, 80 anni, fondatore e presidente di Cib Unigas a Campodarsego, il gruppo industriale leader nel mondo dei bruciatori. L'ingegnere, nato a Cremona, residente a Cadoneghe, maratoneta infaticabile fino a 15 anni fa, lascia la moglie Maria Rosa e i figli Filippo e Riccardo, entrambi nella governance aziendale. «Mio padre in realtà aveva anche delle patologie pregresse - conferma il figlio Filippo -. Negli ultimi giorni la situazione è precipitata e non c'è stato nulla da fare. Il virus è stato probabilmente determinante. Venti giorni fa papà stava benissimo». Ma dopo una lieve polmonite era risultato positivo al tampone.

Claudio Pancolini nel 1972, nella zona industriale, a Campodarsego, aveva fondato una realtà che oggi conta 130 operai solo nella sede principale in via Galvani e altri 70 dipendenti negli altri stabilimenti nel mondo. Tecnico di laboratorio, quasi 50 anni fa si era letteralmente inventato un'attività con metodi tecnologicamente avanzati sulla combustione: Pancolini aveva un brevetto unico sui bruciatori legati l'intelligenza artificiale. Un vero genio. Un imprenditore che ha sempre creduto nella ricerca (il 30 per cento del personale a Campodarsego si occupa di ricerca e sviluppo dei prodotti) ma che, nel contempo, non ha mai trascurato il rapporto umano con tutti, operai e maestranze esterne comprese. Leader indiscusso nell'azienda ora a vocazione internazionale (l'export viaggia attorno al 90% del fatturato), il presidente Pancolini era impegnato molto anche nel sociale. Iscritto al Rotary di Camposampiero, il fondatore di Cib Unigas è sempre stato in prima linea per aiutare i bambini autistici del territorio. Si è interessato al caso di una bambina cieca di origini russe sostenendo le spese per l'intervento chirurgico. Uomo generoso e grande appassionato di sport, negli anni Cinquanta aveva partecipato ai campionati europei di canottaggio nella disciplina del quattro con rappresentando l'Italia. Pancolini era un grande appassionato di maratona: nel 1995 partecipò per l'ultima volta a quelle di New York e Venezia. Appassionato anche di calcio, per anni Pancolini è stato a fianco del Calcio Padova, come socio oltre che sponsor, e del suo settore giovanile. «In questo momento siamo vicini alla famiglia - la dichiarazione dell'amministratore delegato del Padova Alessandra Bianchi -. Claudio Pancolino è stato un esempio luminoso di come l'imprenditoria locale sappia reinvestire sul proprio territorio per il bene di tanti ragazzi». Il cordoglio per la morte dell'imprenditore di tanti amici e colleghi è sintetizzato dal presidente vicario di Assindustria Venetocentro Massimo Finco: «La perdita di Claudio è un grande dolore, che è personale, di tutti gli imprenditori di Assindustria Venetocentro e di tutta la nostra comunità - afferma Finco - .Ci lascia una persona per bene, un imprenditore di razza, che ha saputo trasformare, con coraggio e tenacia, un garage artigianale in un grande gruppo industriale leader nel mondo. Un capitano d'industria che sapeva vedere lontano e che ha saputo gestire il passaggio di testimone in azienda, portando, accanto alla sua sapienza, nuova energia, innovazione, e una straordinaria visione strategica». Vicinanza alla famiglia anche dal sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro. «L'ingegner Pancolini è la prima vittima di coronavirus a Cadonoghe - ricorda Schiesaro -. Ci ha lasciati uno dei nostri concittadini migliori, pioniere del metano, sostenitore fin dagli anni Settanta di una visione di tecnologia rispettosa dell'ambiente in anticipo di decenni sul proprio tempo. A 80 anni era presente ogni giorno in azienda, per sostenere e consigliare i figli Filippo e Riccardo e tutti i dipendenti. La sua scomparsa, per tutti noi, è una perdita inestimabile».

Luca Marin

