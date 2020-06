L'INDUSTRIA

PADOVA Una caduta verticale. È ciò che emerge dall'indagine diffusa 20 giorni fa da Assindustria sulla realtà industriale padovana e trevigiana. Nel primo trimestre 2020 la produzione cede in media il 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con picco negativo nelle piccole imprese: -17,3%. Affonda il fatturato in Italia (-10,4%), con perdite attorno al -20% per le più piccole. Migliore tenuta per l'export che contiene il calo (-2,1%), con una domanda internazionale debole ma ancora presente nel primo bimestre seguito dalla frenata di marzo. Gli ordini invertono la tendenza debolmente positiva nel 2019 (+0,9%) e cedono terreno, con una netta contrazione del 7% destinata ad allargarsi. Forti tensioni sulla liquidità aziendale e i pagamenti, giudicati in ritardo dal 61% delle imprese (rispetto al 20% stabile nel 2019). Tiene nel complesso il numero degli occupati (-1,6%), grazie al ricorso esteso agli ammortizzatori sociali.

«Un risultato che non ha precedenti - scrive l'associazione di categoria - calmierato dall'attività nei mesi di gennaio e febbraio, cioè prima dell'emergenza Covid-19 e del lockdown. E tuttavia è solo un antipasto. La prospettiva è un ulteriore e più profondo crollo nel secondo trimestre, visto che il blocco delle attività ha effetti pieni: una caduta della produzione industriale e del fatturato (per l'86,1% delle aziende) che nella media del primo semestre sarà superiore al -20% per oltre metà delle imprese (54,6%), superiore al -40% per una su quattro (26,9%). In picchiata le vendite in Italia (oltre il -40% per un terzo delle imprese), a marzo e aprile di fatto congelate. Non c'è l'export a salvarci: il 69,7% delle aziende stima una contrazione a fine giugno, che per quattro su dieci sarà di oltre il -20%».

Assindustria arriva a definirlo «un bollettino di guerra che, in prospettiva, rende più faticoso il parziale recupero, frenato da scorte accumulate, assenza di liquidità e difficoltà di molte imprese, ma rivela anche tratti di tenace resilienza: l'occupazione è stabile per il 67%, grazie all'esteso ricorso a cassa integrazione e Fis, che permetterà la salvaguardia di posti di lavoro. Nonostante le incertezze, interne ed internazionali, metà delle aziende conferma o irrobustisce i piani di investimento in vista della risalita, ma il 29,4% li riduce di oltre il 40%».

G.Pip.

© RIPRODUZIONE RISERVATA