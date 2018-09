CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA Una frode fiscale da oltre 10 milioni di euro, imposte evase per 4 milioni e quasi 100 lavoratori completamente in nero. È quanto scoperto dai finanzieri della Tenenza di Piove di Sacco, guidata da Massimo Deiana, risultato della complessa operazione Camion fantasma, che ha portato al sequestro di due abitazioni (a Vigonza e a Fossò), di due terreni incolti e di disponibilità finanziare per un importo complessivo di 750mila euro, tra cui 50mila in contanti, depositati in una cassetta di sicurezza. Al centro del collaudato e...