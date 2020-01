L'INDAGINE

PADOVA Si manteneva lavorando come meccanico, ma per la comunità marocchina di Padova era molto di più. Un tuttofare, un punto di riferimento didattico e una guida spirituale. Merrouane Grine, 41 anni, Imam alla moschea di via Turazza alla Stanga, era anche un soggetto «pericoloso». Così lo definisce il Viminale, che con decreto del ministro Luciana Lamorgese lo ha espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato. È già stato rimpatriato, con un volo da Bologna a Casablanca. Legato al luogo di culto Al Hikma, negli ultimi mesi aveva professato anche in altri luoghi religiosi di Padova. L'uomo, già denunciato l'anno scorso dalla moglie per maltrattamenti, era indagato per aver inneggiato su Facebook e WhatsApp al califfato di Al Baghdadi diffondendo messaggi di sostegno ai jihadisti che combattevano in Siria. L'inchiesta condotta negli ultimi sei mesi dalla Digos di Padova guidata da Giovanni De Stavola ha fatto emergere come il quarantunenne avesse condiviso sul proprio profilo Facebook (ora chiuso) diversi video di propaganda jihadista arrivando pure ad indottrinare una donna italiana.

OSSERVATO SPECIALE

L'imam padovano, nato a Rabat, era regolare sul territorio nazionale e residente a Padova in via Gigante, zona Stanga. L'uomo era entrato in Italia nell'ottobre del 2006 ottenendo il permesso di soggiorno dall'ufficio immigrazione della questura di Padova nel 2009. Era in possesso di un permesso di soggiorno di lungo periodo, titolo revocato venerdì a seguito dell'espulsione. Era già un osservato speciale della questura a partire dall'anno scorso, visto che la moglie connazionale lo aveva denunciato per maltrattamenti e lesioni. Lei si rifiutava di indossare il niqab, classico velo della tradizione araba, e lui la picchiava.

L'IDEOLOGIA

Le analisi del suo profilo Facebook e dei messaggi divulgati su WhatsApp (per i destinatari non risultano comportamenti di fanatismo religioso) erano inequivocabili. Nei suoi messaggi diffusi sul web esaltava la politica di Adolf Hitler contro la popolazione ebraica e diffondeva messaggi che con toni apocalittici condannano le festività del Natale e del Capodanno. Nella sua ideologia, chi avesse accettato o scambiato gli auguri avrebbe dovuto affrontare le ire di Allah. Non mancavano messaggi volti a stabilire «la superiorità della religione islamica su quella cristiana». Per gli investigatori risulta «particolarmente allarmante anche la pubblicazione di un documento in cui viene esaltata la pratica dello jihad e le moschee che si trasformano da luoghi di preghiera a luoghi di esplosione».

Grazie allo scambio di informazioni tra la Digos padovana e gli 007 dell'Agenzia di Sicurezza Interna, è emersa dunque una radicata visione antioccidentale e antisemita, accompagnata da un concetto di sottomissione delle donne. Dalle indagini è emerso che l'uomo negli anni passati era in contatto con Imadeddine Guenfoud, il trentaduenne estremista marocchino espulso da Padova e rimpatriato nel gennaio 2017.

L'INDOTTRINAMENTO

Gli investigatori riconoscono in Merrouane Grini «una spiccata capacità di influenzare le ideologie delle persone con le quali nel tempo è entrato in contatto, con delle vere e proprie azioni di lavaggio del cervello». Dall'attività d'indagine della Digos è emerso anche che l'imam aveva avuto un ruolo di primo piano nel processo di radicalizzazione di una donna italiana, indottrinata con modalità e contenuti dell'islam radicale come l'applicazione della sharia, legge sacra dell'islamismo. Nel corso del tempo aveva svolto un'incisiva azione di indottrinamento anche nei confronti della moglie marocchina trentacinquenne, prima che lei si ribellasse decidendo di presentarsi in questura e svuotare il sacco raccontando tutto.

L'imam, difeso d'ufficio dall'avvocato Silvia Giurato, è stato rimpatriato dalla frontiera aerea di Bologna per Casablanca: due poliziotti italiani che lo hanno consegnato agli uomini dell'Antiterrorismo del Marocco. Non potrà essere riammesso nell'area Schengen per i prossimi 10 anni.

Gabriele Pipia

