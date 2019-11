CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEPADOVA Dopo qualche giorno di carcere, l'imam violento, il bengalese di 23 anni Hossain Shahadat, è stato scarcerato.I giudici del Tribunale del riesame, dopo la domanda presentata dal suo legale Roberto Baglioni del foro di Venezia, hanno acconsentito per la misura restrittiva degli arresti domiciliari. Attualmente è ospitato, insieme alla moglie incinta al sesto mese di gravidanza, da una famiglia di connazionali a Treviso. Il suo avvocato aveva sottolineato in aula come il bengalese fosse incensurato. Inoltre Shashadat si è...