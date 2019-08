L'incubo di Borgo Veneto: sedici ore senza elettricità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA BASSABORGO VENETO Nell'occhio del ciclone, venerdì pomeriggio, c'era la città di Montagnana. Ma la tromba d'aria che ha martoriato il borgo medievale non ha risparmiato neppure i comuni limitrofi. Ne sa qualcosa Borgo Veneto, dove in alcune vie l'elettricità è mancata per 16 ore: l'ultima a riaverla, ieri mattina verso mezzogiorno, è stata contra' Roaro, a Megliadino San Fidenzio, mentre in piazza a Saletto un uomo, seduto dal parrucchiere ha assistito impotente alla distruzione del lunotto posteriore della sua auto parcheggiata...