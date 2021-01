GLI ANZIANI

PADOVA Ci siamo. Oggi le case di riposo padovane iniziano per davvero a scacciare il lungo incubo in cui sono piombate quasi un anno fa, quando la pandemia ha iniziato a colpire le residenze per anziani provocando in alcuni casi (Merlara, Cittadella, Piove di Sacco e Trebaseleghe) vere stragi con decine di decessi. Se domenica è stato completato il primo giro di vaccini nelle 37 strutture della provincia di Padova, questa mattina cominciano i richiami con la somministrazione delle seconde dosi che consentiranno di immunizzare anziani ospiti e lavoratori. Il taglio delle forniture del vaccino Pfizer destinate all'Italia non avrà ripercussioni: l'Ulss padovana ha scorte sufficienti per completare il secondo giro. Si riparte dunque dalla Galvan di Pontelongo, la residenza dove il 31 dicembre c'era stato lo storico debutto del vaccino nelle Rsa: oggi a rimboccarsi la manica saranno 68 ospiti e 27 operatori tra medici, infermieri e oss. Potranno definirsi del tutto protetti contro il Coronavirus dopo circa due settimane.

IL PROGRAMMA

Tra il 31 dicembre e il 15 gennaio è stata conclusa la prima fase nella quale sono stati vaccinati tutti gli anziani delle case di riposo ritenuti idonei: quelli mai ammalati di Covid e quelli contagiati durante la prima ondata. Sono stati esclusi (recupereranno appena possibile) quelli con infezione in corso, quelli in quarantena perché contatto stretti di una persona positiva e quelli con una malattia acuta o in generale in condizioni cliniche tali per le quali è controindicata la vaccinazione.

Domani toccherà alla Maria Bambina di Padova mentre lunedì la task force dell'Ulss 6 Euganea sarà in quattro strutture: Borgo Bassano di Cittadella (uno dei focolai principali dello scorso autunno), Camerini di Piazzola sul Brenta, Sereni Orizzonti di Conselve e Bovolenta. Cinque strutture invece saranno interessate martedì: Oic Nazareth di Padova, Rsa di Noventa, Opsa di Sarmeola, Bonora di Camposampiero e Csa di Monselice. Si proseguirà così a ritmo serrato, ogni giorno, fino alla prima settimana di febbraio. L'obiettivo è somministrare a tutti la seconda dose tre settimane dopo la prima.

GLI OSPEDALI

Prosegue intanto la campagna vaccinale anche negli ospedali. La somministrazione della seconda dose di vaccino Pfizer è cominciata l'altro ieri nei reparti di Schiavonia e Cittadella con i primi 110 operatori, ieri è toccato all'ospedale di Piove di Sacco e oggi sarà la volta del polo di Camposampiero.

«La seconda dose di vaccino - scrive l'Ulss 6 - apre la strada dell'immunizzazione e dunque della tutela della salute propria e altrui. Una volta immunizzati, gli operatori sanitari continueranno a indossare i dispositivi di protezione di protezione individuale, ma il rischio di contrarre l'infezione sarà per loro quasi del tutto azzerato».

IN AZIENDA

Ieri intanto al policlinico di via Giustiniani è arrivato il nuovo lotto di fornitura proveniente da Roma, atteso già due giorni fa. «Le dosi sono il 53% in meno rispetto a quelle preventivate - allarga le braccia il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Padova, Daniele Donato - ma ci è stato detto che le dosi mancanti dovrebbero essere recuperate la prossima settimana. Intanto adesso abbiamo le dosi necessarie per garantire il richiamo agli oltre 3.500 dipendenti già vaccinati. Per il resto dipenderà da quello che arriverà». Anche lui, come gli altri direttori generali in giro per l'Italia, vive alla giornata.

Gabriele Pipia

