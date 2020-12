L'INCONTRO

PADOVA Torna il dialogo sospeso causa Covid tra Assindustria Venetocentro e le sigle sindacali. Il tavolo è stato riavviato anche alla luce dei problemi derivanti dalla pandemia che ha portato a una diminuzione del Pil del 10 per cento quest'anno. E le conseguenze continueranno a farsi sentire ancora per qualche tempo. Si sono riuniti nei giorni scorsi il neopresidente di Assindustria Leopoldo Destro, il direttore generale Giuseppe Milan e i vertici delle segreterie sindacali: Aldo Marturano, Cgil Padova, Mauro Visentin, Cgil Treviso, Massimiliano Paglini, Cisl Belluno-Treviso, Samuel Scavazzin, Cisl Padova-Rovigo, Guglielmo Pisana, Uil Treviso, e Riccardo Dal Lago, Uil Padova. A Palazzo Giacomelli a Treviso, Assindustria Venetocentro e i sindacati hanno avuto un primo momento di analisi e confronto sui prossimi scenari economici e sociali.

L'ANALISI

«Lo consideriamo un dovere, perché le aziende e i lavoratori sono un elemento imprescindibile di tenuta economica e coesione sociale, soprattutto in questo periodo di grande difficoltà si legge nella nota congiunta stilata al termine dell'incontro Al centro del confronto, la valorizzazione del capitale umano, leva principale per vincere le sfide del domani, la digitalizzazione, l'ambiente e la sostenibilità, lo sviluppo delle infrastrutture, il presidio dei mercati e delle catene del valore. L'emergenza ha aggravato una situazione pre-Covid già complessa. La ripresa che seguirà alla fine dell'emergenza sarà caratterizzata dal necessario cambiamento e riposizionamento di molte realtà industriali. Sarà importante per le parti sociali, individuare e proporre gli strumenti più adeguati non solo per gestire l'emergenza, ma per sviluppare politiche attive di medio lungo periodo, che difendano e promuovano gli interessi delle imprese e dei lavoratori. Bisogna investire per formare e riqualificare i lavoratori, per aggiungere nuove competenze e fornire prospettive occupazionali, rendendo più competitive le imprese e il territorio, in modo anche da mantenere e attrarre investimenti produttivi».

IL TAVOLO

Il dialogo prima di tutto, il dialogo per venirsi incontro e coordinare la ripresa post-Covid: questo il messaggio ai lavoratori e agli imprenditori. «Siamo convinti che il dialogo tra le parti sociali sia una risorsa fondamentale per affrontare questa fase di difficoltà e trasformazione per le imprese e il lavoro - dichiara Destro - Pur da posizioni differenti, abbiamo sempre saputo trovare ragioni e progetti per lavorare insieme per l'interesse e il bene comune, con responsabilità e serietà. Lo faremo a maggior ragione adesso, guardando non solo alle tutele e garanzie, necessarie per mitigare l'emergenza, ma soprattutto all'innovazione e alle trasformazioni del sistema produttivo e del lavoro che questa pandemia ha, a suo modo, accelerato». L'obiettivo comune è quello di superare questo momento di difficoltà e, come spiegano Marturano, Scavazzin e Dal Lago, «ne saremo in grado se faremo sistema promuovendo delle sinergie tra le parti sociali, le istituzioni e la politica. Mai come in questo momento è fondamentale fare squadra e radicarsi sul territorio per individuare i nuovi bisogni generati dall'emergenza sanitaria e le priorità per il rilancio del nostro sistema economico. Siamo fortemente convinti che il futuro passi attraverso la rivoluzione digitale, nel solco dell'innovazione e della sostenibilità ambientale. In questo senso, fondamentale è la nostra partecipazione allo Smact, il progetto del Competence Center più grande d'Italia dove università e ricerca, aziende, parti sociali e istituzioni si incontreranno per favorire la sperimentazione».

