L'INCONTRO

PADOVA Sono 30 mila le corse monitorate dal 14 settembre a oggi ed entro due giorni ci saranno importanti novità per quattro direttrici: Padova-Piove di Sacco, Mestrino-Abano Terme, Cittadella-Villa del Conte-Arsego e Camposampiero-Villanova. In arrivo 15 nuovi bus messi a disposizione da ditte private per potenziare le corse più affollate con partenze a distanza di pochi minuti. Sono queste le novità più rilevanti emerse dalla riunione di ieri mattina, convocata d'urgenza dal presidente della Provincia Fabio Bui. Collegati in videoconferenza c'erano l'assessore alla Mobilità, Andrea Ragona, il provveditore scolastico, Roberto Natale, e i vertici di Busitalia. L'obiettivo era fare il punto su uno dei temi più spinosi correlati al pericolo di contagio: il trasporto pubblico. Busitalia alla riunione ha riferito di aver monitorato oltre 30 mila corse dall'inizio dell'anno scolastico.

LE RASSICURAZIONI

«I monitoraggi condotti confermano che la percentuale di carico dell'80 per cento viene rispettata e che non ci sono stati cluster di contagi riconducibili a viaggi in autobus spiega Bui Si può affermare che se si rispettano i protocolli sanitari previsti si può garantire il diritto allo studio in presenza e alla mobilità in sicurezza e proprio da questa considerazione le istituzioni rivolgono, ancora una volta, un accorato appello affinché vi sia l'impegno quotidiano da parte di tutti a rispettare le regole del distanziamento sociale e dell'uso dei dispositivi di protezione individuale anche nei momenti di vita familiare».

«Nonostante il periodo di totale incertezza, sia per quanto riguarda i fondi governativi e regionali, che per le normative in costante evoluzione, stiamo facendo tutto il possibile per garantire un trasporto pubblico sicuro e di qualità, in particolare per le scuole - sottolinea l'assessore Ragona - Attualmente i contagi nelle scuole e quindi indirettamente sul trasporto scolastico hanno percentuali prossime allo zero e non abbiamo alcuna informazione di focolai formati a bordo degli autobus. L'attenzione deve rimanere comunque alta»

LE TESTIMONIANZE

La situazione sembra essere sotto controllo, ma dalla strada utenti e autisti chiedono di più. La rabbia si mescola alla paura e alla frustrazione, chi vive il mondo del trasporto pubblico tutti i giorni vuole azioni più decise e a tutto tondo. «Faccio notare che i mezzi che arrivano ai depositi della provincia non vengono sanificati prima di ripartire dice Stefano Pieretti di Adl Cobas Non c'è misurazione della temperatura, viene tutto lasciato al buon senso del dipendente. Sarebbe opportuno adottare le precauzioni che ci sono in tutti gli altri luoghi di lavoro».

C'è un altro elemento che sta a cuore agli autisti ed è il cambio turno. «Facciamo anche 6 cambi di vettura in una giornata racconta Davide Parpaiola, autista e sindacalista Cobas Abbiamo tre minuti scendere e far salire il collega, un tempo esiguo per disinfettare la postazione a dovere. E così noi e le nostre famiglie ci esponiamo al pericolo del contagio perché non sappiamo se l'autista prima di noi abbia attuato tutte le precauzioni del caso. Sarebbe utile iniziare il turno su un mezzo e finirlo sullo stesso, così si eviterebbe il problema».

Alle ore 14, sul 16 che si ferma su viale Codalunga, un autista dà il cambio al collega. Uno scende, si salutano, via la giacca, l'uomo prende posizione e parte. Nessuna disinfezione del volante o del cambio mentre gli studenti dell'istituto Einaudi salgono in fretta dalla porta posteriore. La fermata del tram di fronte al Tito Livio, quella del 22 sul cavalcavia Borgomagno verso Torre, le pensiline della stazione sono affollate. Chini sui cellulari, tutti con la mascherina ben indossata, aspettano l'autobus, unico modo per tornare a casa. «Abito a 23 chilometri, non posso farne a meno dice Denise Potessi eviterei. Magari chi non abita così lontano potrebbe fare uno sforzo e venire a scuola in bici, si ridurrebbe l'assembramento in autobus e anche l'inquinamento». Sembrano rassegnati anche se la rabbia per la situazione fa presto a risalire. «Certo che abbiamo paura del contagio esclama Niccolò dell'istituto Severi che aspetta l'autobus in stazione Dovrebbero aumentare le corse, se non hanno abbastanza autisti che assumano, mi sembra che lo Stato abbia dato dei soldi. E questa storia che si deve entrare alle 9 a scuola è ridicola, si sposta di un'ora avanti il problema. Siamo tanti e a meno di tornare alla didattica a distanza resteremo tanti».

Silvia Moranduzzo

