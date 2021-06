Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCONTROPADOVA Pestaggi in piazza, intimidazioni nella comunità di recupero per minorenni, ma anche movida e schiamazzi notturni. Argomenti delicati, tanto che ieri mattina all'incontro del Comitato ordine e sicurezza pubblica, organizzato dal prefetto Raffaele Grassi, è stato invitato anche il procuratore capo di Padova, Antonino Cappelleri visto che sull'aggressione ai due ragazzi, pestato in piazza Duomo, è stato aperto un fascicolo e...